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沒在怕！日月潭水位回升魚虎跳上岸 狠瞪漁民仍想逃

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
日月潭漁民近期獵捕魚虎，未料魚虎為閃避捕捉，頑強抵抗竟跳上岸邊漁筏。圖／讀者提供
日月潭漁民近期獵捕魚虎，未料魚虎為閃避捕捉，頑強抵抗竟跳上岸邊漁筏。圖／讀者提供

日月潭水位回升，「潭中惡霸」魚虎又橫行潭區，近期更進入繁殖期，對水域生態造成極大威脅，漁民為此展開「獵虎行動」，未料兇猛魚虎試圖衝破漁網，甚至為閃避捕捉，跳上岸邊漁筏，面對漁民根本沒在怕，頑強抵抗力令人大開眼界。

日月潭原生魚類近年遭外來種魚類危害，其中攻擊性強、體型大的「魚虎」因很會獵食其他魚種，宛如「潭中惡霸」，更因族群不斷繁衍擴大，儼然成為「毀滅級殺手」，對潭區生態造成嚴重威脅，還可能影響當地指標性活動「萬人泳渡」。

南投縣農業處指出，「魚虎」學名小盾鱧，最大可達1.3米長、24公斤重，以魚類、甲殼類、兩棲類為食，就連小型爬蟲類、鳥類都能獵捕，是鱧科魚類中最凶殘的，因此大幅壓縮日月潭中曲腰魚、奇力魚、潭蝦等台灣本土魚蝦生存空間。

南投縣農業處去年與國立清華大學合作啟動防治計畫，並參考其他水庫單位防治方案或建議，透過電魚撈捕至今約已移除約8000尾魚虎，最大達1.2米長，唯經幾次執行，魚虎已有警覺性，加上日前逢大旱，日月潭水位直直落，防治停擺。

今年6月，日月潭水位回升後，魚虎又在潭區頻繁出沒，且進入繁殖期，農業處今年邀漁民參與防治，漁民展開「獵虎行動」加強圍捕，未料魚虎面對漁民根本沒在怕，為逃離捕捉試圖衝破漁網，甚至真有成功破網又被逮的成年魚虎。

漁民也錄下圍捕魚虎時遭其頑強抵抗，過程緊張就怕牠趁隙逃竄，更直擊錄下魚虎遭獵捕躍上漁筏，還瞪大眼看著他仍扭身欲逃的畫面，讓人大開眼界，漁民則直呼「自動送上門的魚虎」，但也讓人看見其可怕生命力及韌性，真的相當可怕。

日月潭漁民近期獵捕魚虎，未料魚虎為閃避捕捉，頑強抵抗竟跳上岸邊漁筏。圖／讀者提供
日月潭漁民近期獵捕魚虎，未料魚虎為閃避捕捉，頑強抵抗竟跳上岸邊漁筏。圖／讀者提供

漁民 日月潭

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