「烟花」颱風最快明生成 這兩天最接近台灣恐發布海警

中央氣象局表示，菲律賓東方海面熱帶性低氣壓最快明天白天形成輕度颱風「烟花」，行進速度快，一形成颱風就可能發布海上警報，若北偏也可能發布陸上警報，明天晚上至後天最接近台灣，將為東部地區帶來明顯降雨。

今天上午菲律賓東方海面有一熱帶性低氣壓生成，以時速36公里往西北方向移動。氣象局預報員張承傳說，預計明天白天該熱帶性低氣壓有機會增強為今年第6號颱風「烟花」，由於行進速度快，一形成颱風時就有可能接近海警範圍，台灣有機會發布海上警報。

至於陸上警戒，張承傳說，首先要看熱帶性低氣壓是否真的形成颱風，若形成颱風，也要看路徑是否更加往北，因為根據現在預估，颱風路徑除非北偏否則不會觸碰到台灣陸地。

張承傳說，該熱帶性低氣壓或颱風逐漸靠近台灣南方海域，未來會通過巴士海峽，明天白天開始外圍環流就會影響台灣，其中花東地區、恆春半島會有短暫陣雨出現。