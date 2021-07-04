廣東核電廠意外進入第3周 台灣空氣飲用水監測正常

中國大陸廣東台山核電廠燃料棒破損造成放射性氣體累積事件已進入第三周，原能會今天表示，國內空氣、飲用水監測數據顯示一切正常，另外昨晚最新評估模擬如果台山核電廠放射性物質外洩時，也會因偏東、偏南氣流向北方及西北擴散，不會影響台灣。

針對台山核電廠造成放射性氣體累積事件，國際原子能總署6月16日發布訊息表示，中國國家原子能機構已通報該廠少量燃料棒破損，無核安風險，迄今至今未有更新訊息發布。原能會就目前所掌握的國際資訊與大陸鄰近區域香港、澳門環境輻射監測站數據顯示，目前各區域環境輻射數據都在正常範圍。

原能會輻射偵測中心建置的63站即時環境輻射監測站（包含台灣本島51站、離島12站），監測數據均為正常。同時也對台灣空氣及飲用水加強輻射監測，輻射偵測中心設有抽氣監測站，包含台灣本島16站及離島4站，6月份已加強空氣輻射監測25件次、落塵水12件次，均無輻射異常情形。此外，5月份起國內飲用水放射性檢測，台灣本島26件次及離島38件次，均為正常。

原能會核能研究所持續運跑「國際核災輻射塵劑量評估系統」，針對台山核電廠若發生放射性物質外洩時，對國內可能影響的範圍、路徑及時程進行模擬評估，依據昨日晚上氣象風場預測，評估結果顯示，我國附近未來一周主要受太平洋高壓影響，台山核電廠外釋至大氣的放射性物質，因受偏東及偏南氣流影響，將朝台山核電廠北方及西北擴散，影響區域以廣東及廣西省內陸為主，不致影響台灣。