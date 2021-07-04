《大嘻哈時代》20大最熱門選手出爐！15歲「冠軍相」國中生青蛙唱爽的

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《大嘻哈時代》是台灣第一檔嘻哈選秀節目，由J.Sheon（莊珣）擔任主持，導師群則是由Leo王（王之佑）、大支（曾冠榕）、剃刀蔣（蔣行傑）、熊仔（熊信寬）四人擔任，預告一出就掀起許多討論。

集結來自各方的嘻哈好手登台競賽，開播就在網路引起超高熱度的話題討論，雖然曾因評審賽制、播出消音、歌詞打馬賽克等引起批評，但也因此讓從未接觸過嘻哈的觀眾和網友認識「台饒文化」，更有機會愛上嘻哈。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶大家來認識這次在《大嘻哈時代》舞台上，有著高度討論的選手們是哪些人！

image source:fb/大嘻哈時代

第10名：Yappy

曾以YP之名走跳，用一首〈陷阱苗栗MiaoLit〉打響名號的Yappy，最大特色就是用客家母語唱饒舌，第一場表演就特別炸，讓全場因此躁動起來，被導師大支特別欽點，表示非常期待Yappy可以在比賽中把母語饒舌發揚光大。

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第9名：湯捷

被戲稱是「湯總統」的獨立歌手湯捷，是許多饒舌迷高度推崇的「意識流饒舌歌手」，擅長評論時事，詼諧又清晰的聲音表情，這次也在比賽中讓聽眾陷入他獨一無二的舞台魅力之中。

追蹤：FB/湯捷小確幸生活Lil Happy Lif3

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第8名：Basso

Facebook上有12萬追蹤者的Basso，同時也是一名搞笑著稱的YouTuber，其實他從1998年起就以「MC Basso」在地下饒舌圈打滾，也參加過各種大大小小的演出，有著深厚饒舌功力的他，2010年打敗蛋堡拿下第一屆金音獎最佳嘻哈專輯獎。

追蹤：FB/Basso矚目

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第7名：BR

BR是《大嘻哈時代》首集的亮點，因為很會diss對手被封「吵架王」的BR，在台上態度狂妄的表演魅力總能吸引觀眾目光，以快嘴Freestyle聞名的他在現場秀了一段，靠著一句「談戀愛我不會找八八男，我會找9m88談！」一秒炸全場，甚至讓四位導師嗨到站起來拍手鼓掌，被視為有望奪冠的選手之一。

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第6名：三小湯

這次也是冠軍熱門之一的選手「三小湯」，在第一集節目中以《角落的聲音》順利晉級，因為貼近人心的歌詞和低沈嗓音被封為「街頭詩人」，主審Leo王對他的評論更是引起觀眾和網友的好奇心，其實三小湯是個名符其實的台饒OG，過去更曾與蛋堡、國蛋並列「顏社三王牌」。

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第5名：7LING

7LING在節目中充滿女力的表演讓全場選手與觀眾都嗨到不行，不只自帶舞群也自帶氣場，原本是舞者的她在比賽中轉換身份成為Rapper，持續燃燒嘻哈魂，在節目新賽制中，導師們把「前任情侶」7LING和BR分在同一組，也因此掀起話題。

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第4名：美麗本人 Dr.Beauty

身兼網紅、部落客也是一名演員的「美麗本人」，在參與海選時帶筋膜槍登場，用它製造變聲效果，超有創意的表現贏得剃刀蔣驚呼，盛讚他太有創意、突破框架！在首播中美麗本人也以《李包比自傳》的表演獲得網友好評，稱讚他的舞台魅力讓人更加期待之後的演出。

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第3名：異鄉人

知名Youtuber「異鄉人」根本是全方位表演實力的選手，不只擔任過金音獎頒獎典禮主持人，過去也和盧廣仲、9m88等人合作過，熱愛嘻哈文化的他，這次在舞台上的表現也獲得導師大支的刮目相看，稱讚異鄉人不只會唱，還很會跳，連表情都滿滿是戲！

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第2名：臭屁嬰仔（立勝 屁辰 歐吉虎）

台灣嘻哈團體「臭屁嬰仔」這次一登上舞台，就讓評審和選手們大吃一驚，不少網友也盛讚他們的表現「不愧是出道的職業嘻哈團體」，去年參加過全明星運動會S1的團員屁辰，也在節目中展現讓人驚嘆的另一面。

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第1名：青蛙

被導師剃刀蔣直呼有「冠軍相」的，是這次參賽年紀最小、只有15歲的台南國中生「青蛙」，自信說只要自己唱爽就好，「不怕被同學當弱智」。即將升上高一的他可說是一匹黑馬，小二就開始接觸饒舌音樂，現在已能自己寫歌創作，歌詞充滿青澀與成熟融合的意識，實力與魅力兼具。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年06月12日至2021年07月01日，約半個月。

系統觀測上萬個網站頻9道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『大嘻哈時代選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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