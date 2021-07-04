午後對流增強有較大雨勢 吳德榮：明起低壓雲系移入

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天東南風帶來的水氣增多，熱力不穩定度提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，擴及平地的範圍增大，有較大雨勢。今天北部、中部最高溫約在37度左右，其他地區約在35、36度，要注意防曬、防中暑。北部24至37度，中部24至37度，南部24至36度，東部22至36度。

吳德榮說，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天至周三有大而鬆散的低壓環流，通過菲律賓、進入南海；呈現2個環流中心，主中心進入南海發展，副中心則通過巴士海峽。美國(GFS)模式亦有類似的模擬，但以通過巴士海峽的環流中心強度較強。

他表示，兩模式皆模擬台灣附近明起盛行東南風，視其攜帶水氣量之多寡，將主導近一周的天氣變化；另外，通過巴士海峽的環流中心，其強度發展為何？將造成不同程度的風浪增大、迎風面包括花東及恆春半島雨勢應密切觀察。

吳德榮說，歐洲模式模擬顯示，明天至周三東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後有局部雷陣雨，低壓環流第2環流中心的外圍雲系，移入東半部及屏東，有局部陣雨，要注意較大雨勢。

是否會有更大的影響？他表示，視其強度、距離而定，應持續觀察。周四至周六低壓雲系脫離，恢復高溫炎熱，大氣仍不穩定，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。