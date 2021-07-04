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千萬財神爺剩2天！買15顆水餃中千萬沒領 尋基隆幸運兒

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
千萬財神爺快擦身過！買15顆水餃中千萬沒人領，只剩2天。圖／聯合報系資料照片
千萬財神爺快擦身過！買15顆水餃中千萬沒人領，只剩2天。圖／聯合報系資料照片

財政部表示，今年1-2月期發票的1000萬元特別獎，中獎獎號為「80325690」，其中一張千萬大獎開在基隆市義二路19號八方雲集水餃店，幸運兒花82元買15顆招牌水餃，但至今未兌換，領獎期限到明天7月5日，只剩不到2天，再沒人領，恐就和財神爺擦身而過。

財政部國稅局北區分局表示，1-2月期發票兌獎，自4月6日起，截止日為7月5日下午3時30分，逾期未兌領獎金歸還國庫。提醒消費者如果曾經於1-2月在該店消費，千萬別與財神爺擦身而過。還沒有領的原因，可能是丟了，或者忘了，請消費者回家多找找，幸運兒可能就是您。

財政部表示，今年1-2月期發票的1000萬元特別獎，中獎獎號為「80325690」，有5張發票，其中一張是由Apple的App store所開立的雲端發票，消費者在某個app上消費了490元，這張雲端發票幸運中獎。

另一張發票由「熊貓超市」開出，這位消費者當時共購買張君雅小妹妹休閒丸子、蝦味先、爆米花、卡迪那全天然芋頭片等多項零食，再加購了一瓶鮮乳，總消費額共156元。

第三張發票是在台北市建國南路二段151巷內的7-11開出，消費者買了一罐Fin及鮪魚手捲，該筆消費額為84元。

第四張發票於基隆市中正區義二路的八方雲集開出，消費者當天吃了15顆招牌水餃共82元。

第五張發票是在苗栗縣竹南鎮開出，是一張消費金額100元的95無鉛汽油發票。

千萬財神爺快擦身過！買15顆水餃中千萬沒人領，只剩2天，圖為示意圖，非中獎分店。圖／聯合報系資料照片
千萬財神爺快擦身過！買15顆水餃中千萬沒人領，只剩2天，圖為示意圖，非中獎分店。圖／聯合報系資料照片

發票 基隆

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