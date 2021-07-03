「愛在COVID-19蔓延時」 慈濟發表淨斯本草飲中西治療

為因應疫情快速變化，花蓮慈濟醫院今天舉辦「愛在COVID-19蔓延時」新型冠狀病毒網路研討會，多達近七千人在線觀看。會中並首次發表含有八種中藥成分的「淨斯本草飲」，可去邪扶正抑制病毒，應用在臨床上中西合併治療，能減少新冠病人的死亡率。

花蓮慈濟醫院院長林欣榮表示，特別感恩花蓮縣衛生局、衛生福利部花蓮醫院與花蓮慈院，在這段期間承擔防疫重任，守護花蓮民眾的健康，也希望藉由研討會分享寶貴的防疫專業實務經驗。因為疫情無法舉辦實體活動，沒想到這場線上研討會，吸引累積超過兩萬兩千人報名，同時在線觀看人數最高近七千人。

花蓮衛生局長朱家祥分享花蓮16天病例清零的經驗，花蓮的病例主要來自外縣市移入及家庭群聚，因此除了加強對移入者篩檢外，也強烈建議在家自主管理的民眾，最好和家人分開用餐，並力行公筷母匙。朱家祥也透露，花蓮最小的病例是才3.5個月大的嬰兒。

除了感控與醫療的救治，在專責病房中，護理的陪伴也同樣重要。花蓮慈院護理部主任鍾惠君和戴佳惠督導表示，生理、心理、靈性和社會層面的護理照護，對被隔離的患者而言都是不可或缺的。例如，專責護理師會透過LINE訊息的傳遞和視訊通話，讓重症患者能在臨終前，心跳愈來愈慢時，還能重複聽到家人的錄音檔，在家人聲音的陪伴下安然離世。

花蓮慈濟醫院研究部主任丁大清指出，花蓮慈院從去年就積極展開各項研究發展，在證嚴法師責成之下，秉持「萬物皆是藥，有病就一定有藥」的想法，透過科學論證和中西醫合療的原則，以八味中藥材:紫蘇葉、魚腥草、甘草、艾葉、魚針草、桔梗、麥冬及菊花，研製出「本草方」，並作成「淨斯本草飲」。

丁大清表示，花蓮慈院收治的重症病人，使用由本草飲介入配合西醫治療研究顯示，兩周後病人的病毒量就可降到出院的標準，死亡率為20% 低於平均值。死亡的病人皆是年紀較大且原本就有原來的共病者 。顯示中西醫合療及早介入對病人的幫助是更大。

而且因其中含有八種草藥的中醫藥複方，更具有陰陽協和與君臣佐使的效果，不僅能抑制新冠病毒感染，還具有能對抗幹細胞老化、心肌肥大損傷、高血糖、巴金森氏症及抗藥性癌細胞轉移等疾病的潛力。

花蓮慈濟主任祕書陳星助也分享，慈濟不但研發包括輸送防疫罩、移動式負壓病房，還設計出戶外創新負壓採檢箱，創意還登上國際醫學期刊。且不再讓醫病雙方面對面作採檢，改為醫師站在病人側邊的採檢的方式，不但動線順暢且對雙方都比較安全。此外小兒科還研發出一種很簡易能安全保護新生兒的防護罩，一個成本只要12元。