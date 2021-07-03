中榮研討會引萬人觀看 院長陳適安率專家解惑新冠肺炎

台灣今年五月爆發新冠疫情，至今已有1萬4991人確診、造成686人死亡，致死率達4.5％，超越全球平均致死率2.17％。台中榮民總醫院院長陳適安認為，死亡率計算有不同標準，像是用母群體計算、其他流行病學統計等，死亡率的估算還有很多討論空間，台灣醫療水準名列前茅，醫護人員也持續努力救治患者。

台中榮總、榮興醫學發展基金會與元氣網、聯合報健康事業部今天共同舉辦以民眾為主要對象的防疫照護線上研討會，並開放提問，由專家提供最正確詳盡的解答和解方。

陳適安表示，五月爆發疫情時，全國醫界面臨比預期更多的新冠重症病患，發現新冠肺炎主要引起肺部功能衰竭，但也可能引起肺栓塞、中風。過去普遍認為東方人較少出現肺栓塞、腦中風，他曾與北榮團隊做過相關研究，這次收治於中榮的新冠重症病人中，意識不清、肢體活動較差的個案，醫療團隊以電腦斷層、核磁共振發現部分有肺栓塞、腦血管病變，值得重視與觀察。

台中市醫師公會理事長陳文侯表示，疫情爆發前，台中市有64%民眾看診優先選擇診所，但疫情爆發後不敢看診，有些慢性病人需長期服藥卻中斷，造成血糖增高、血糖上升、心臟病沒控制增加併發症，增加急重症風險，也成為醫療院所負擔，他在會中呼籲，不管是慢性或急性病人，還是要去看診。

陳文侯指出，之前發生民眾罹患新冠肺炎，在家死亡或到院前死亡，不可能完全無症狀，要注意是否有呼吸道症狀、發燒、呼吸急促、喘或咳嗽胸痛、胸悶，缺氧導致心跳過快，都要特別注意。此外到診所就醫，也要如實告知接觸史，否則會讓自己病情被誤判，也影響醫療人員。

榮興醫學發展基金會董事長李三剛表示，人工智慧發展快速，健保署開放就診、影像紀錄於雲端系統查詢，疫情爆發後，指揮中心與健保署、移民署合作，將TOCC納入雲端查詢，去年推出口罩實名制，今年推出簡訊實聯制、疫苗預約，若居家隔離、檢疫者有醫療需求，也可透過遠距醫療。

李三剛指出，歐盟七月一日推出「數位疫苗」，衛福部已開會討論，未來可就國際上符合數位疫苗標準進行認證。另外，各醫院也紛紛利用AI技術，讓病人使用穿戴式裝備，若病人需要隔離，醫護可直接透過系統觀察，有必要再進去病房，避免護理人員屢次更衣。