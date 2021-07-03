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動漫聯名店再一發！「7-11 X 鬼滅之刃主題店」限定登場

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」座位區的座椅全部都是鬼滅之刃的經典角色（防疫期間暫停開放座位區）。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」座位區的座椅全部都是鬼滅之刃的經典角色（防疫期間暫停開放座位區）。圖／7-ELEVEN提供

讓鬼滅迷為之瘋狂的鬼滅之刃主題店來囉！7-ELEVEN攜手風靡全球的現象級日本動漫《鬼滅之刃》打造限定登場的「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」，店鋪設計以鬼殺隊等人氣主角，搭配紫藤花、主公家等各式經典場景及劇照，讓門市充滿濃濃的鬼滅氛圍，絕對讓鬼滅迷一秒入魂。

走進「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」，就會看到挑高牆面上有鬼殺隊的竈門炭治郎、竈門禰豆子、嘴平伊之助、我妻善逸等4位人氣角色大型壁貼；緊鄰著下方是粉絲最愛的周邊商品區，背景特別選用貫穿動漫的紫藤花，唯美又神秘；另一側還有炭治郎背的特製禰豆子木箱，打開還能看到彌豆子在裡面，真實還原鬼滅之刃經典畫面。

「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」冰箱上方選用鬼滅之刃動漫圖素，帶領粉絲回顧動漫中的經典劇情；2樓休憩區則以主公家為情境背景，座椅全部都是鬼滅之刃的經典角色，牆面上更出現高達200公分以上的九柱成員全集合大型壁貼，是粉絲拍照打卡新熱點。

7-ELEVEN提醒，防疫期間暫停開放座位區，請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及配戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

●「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」地址：7-ELEVEN文忠門市（台北市文山區忠順街二段10號1樓）

「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」2樓休憩區以主公家為情境背景，更出現高達200公分以上的九柱成員全集合大型壁貼，成為粉絲打卡新熱點。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」2樓休憩區以主公家為情境背景，更出現高達200公分以上的九柱成員全集合大型壁貼，成為粉絲打卡新熱點。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手風靡全球的現象級日本動漫《鬼滅之刃》打造「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN攜手風靡全球的現象級日本動漫《鬼滅之刃》打造「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」。圖／7-ELEVEN提供
走進「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」店內就會看到挑高牆面上有鬼殺隊的竈門炭治郎、竈門禰豆子、嘴平伊之助、我妻善逸等4位人氣角色大型壁貼。圖／7-ELEVEN提供
走進「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」店內就會看到挑高牆面上有鬼殺隊的竈門炭治郎、竈門禰豆子、嘴平伊之助、我妻善逸等4位人氣角色大型壁貼。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」店內設置炭治郎背的特製禰豆子木箱，真實還原鬼滅之刃經典畫面。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」店內設置炭治郎背的特製禰豆子木箱，真實還原鬼滅之刃經典畫面。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」設有粉絲最愛的周邊商品區，背景特別選用貫穿動漫的紫藤花，唯美又神秘。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」設有粉絲最愛的周邊商品區，背景特別選用貫穿動漫的紫藤花，唯美又神秘。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」店鋪設計以鬼殺隊等人氣主角，讓門市充滿濃濃的鬼滅氛圍。圖／7-ELEVEN提供
「7-ELEVEN X 鬼滅之刃主題店」店鋪設計以鬼殺隊等人氣主角，讓門市充滿濃濃的鬼滅氛圍。圖／7-ELEVEN提供

鬼滅之刃 紫藤花 冰箱

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