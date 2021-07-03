王必勝於中榮研討會談解封3條件 揭露台灣群聚逾100件

國內疫情持續延燒，日前除了北農群聚，北市第一市場、第二市場及環南市場也陸續驗出確診案例，台北市與中央聯手在環南市場設立前進指揮所，醫福會執行長王必勝繼桃園醫院、苗栗電子廠群聚案後，第三度臨危受命任指揮官。外界關心何時能解封？王必勝坦言：「我回答不出來。」，但表示若能達到「三」前提，便可能解封。

王必勝今受邀出席台中榮總、榮興醫學發展基金會與元氣網、聯合報健康事業部共同舉辦以民眾為主要對象的防疫照護線上研討會，並開放提問，由專家提供最正確詳盡的解答和解方。

台灣今年五月初才爆發疫情，外界放大檢視哪裡是「破口」？王必勝表示，無法回答這問題，要在大規模疫情中去找出誰是第一個感染者，很難證明。他認為，現階段不要討論破口，不要追究責任，盡快把疫情堵住，已經發展出來的疫情盡速清零，才是當務之急。

王必勝表示，根據中央流行疫情指揮中心統計，這段時間共有100多個群聚事件，分析有3個地方容易發群聚：第一個是在養護中心、長照中心較脆弱的族群；第二個是職場群聚，例如工廠、市場，移工宿舍也很容易發生群聚；第三是醫療院所，時常收到無法預期的確診病患，醫療院所第一線容易感染。

王必勝先前曾赴部桃、苗栗電子廠設置前進指揮所，處理群聚案件，也學到很多處理經驗，他舉例，像是移工宿舍內生活管理，一室中不要住這麼多人，想辦要降載，安排住套房，也不要共用公廁。

近期進駐北市聯合前進指揮所，他提到市場也是容易發生群聚的地方，因此未來需制訂相關指引，以後要落實，避免未來重蹈覆轍，「這就是破口處理」。

外界關心到底何時能解封？王必勝坦言「我回答不出來。」，若確診數量持續下降、群聚事件進入尾聲或清零、社區篩檢站持續運作、陽性率持續下降，表示社區感染狀況都清除，以上三個前提都達成，才可能有機會逐步解封。

王必勝提醒，何時解封不重要，重要是「解封後我們要做什麼，才不會讓疫情重新回來」，現在指揮中心制定市場、餐廳指引，未來一定要落實，各行各業以後發現確診者時，第一時間該如何正確處理，防止疫情擴散變大，在這前提下解封，大家也才能比較安心，解封狀態才能維持較久。