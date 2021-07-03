中榮防疫照護研討會近萬人上線 分享趨吉避凶防疫攻略

三級疫情警戒至今，大家生活大受影響，新冠對病毒不斷變異，防疫知識也必須不斷升級，台中榮總今天舉行「COVID-19照護研討會」民眾場，專家建議，吃對營養素有助防疫，建議多喝水，攝取優質蛋白質；防疫期間若缺乏運動，可能影響慢性病控制不好和發胖，建議在家做中等強度有氧運動，線上運動也很好。

「COVID-19照護研討會」民眾場由台中榮總主辦，榮興醫學發展基金會與元氣網、聯合報健康事業部共同舉辦，逾九千五百人同時上線觀看。

台中榮總院長陳適安表示，這是院方第三周舉辦研討會，前二場是專業場分，分享院內整合醫療照顧新冠患者經驗，但民眾對防疫、醫療照護及接種疫苗有不少疑惑，特別選定大家最關心的疫苗與防疫生活，除了專家開講，也開放民眾提問，透過與專業醫護對話，期望大家更懂得保護自己。

研討會首先以「如何避免把病毒帶回家？居家防疫如何滴水不漏」開場，台中榮總副院長李政鴻強調，防疫視同作戰。台中榮總副院長傅雲慶主持「有打有保庇？疫苗聰明接種全攻略」，由台中榮總兒童感染科主任陳伯彥分析接種疫苗的利大於弊。

台中榮總感染科主治醫師林詩萍指出，在居家防疫期間，避免遭到病毒感染，不要把病毒帶回家，就一定要確實戴好口罩、保持社交距離、勤洗手、注意咳嗽禮節、做好環境的清消及健康自主管理。

現誰已有家用快篩試劑，林詩萍強調，若出現頭痛、發燒、咳嗽等症狀，不宜使用家用快篩試劑，應佩戴口罩儘速前往醫療院所就醫。家用快篩試劑適用病盛行率高的環境，如確診數較多的區域、確診者足跡熱區，或使用者與確診者有接觸史，或是曾去人潮眾多的地方、曾與確診者足跡重疊等。

林詩萍進一步指出，若是症狀輕微的居家隔離或居家檢疫者快篩呈陽性，應與當地衛生局聯繫或撥1922；但若是非居家隔離或居家檢疫者快篩呈陽性，要戴好口罩、勿搭乘大眾運輸工具，而使用過的快篩試劑及試劑棒要用塑膠袋密封包好，攜帶至社區採檢院所再接受一次快篩。若是兩次快篩都是陽性，就必須再做PCR篩檢才能確診。

林詩萍提醒，居家快篩結果為陰性，也不代表安全無虞，也可能是偽陰性，務必要做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完的家用快篩試劑及試劑棒用塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。

居家防疫期間，攝取對的營養素、吃對提升免疫的飲食力相當重要，台中榮總營養室主任謝惠敏建議，平時一定要多喝水，多攝取優質蛋白質食物，也要補足維生素和微量元素如維生素A、C、D、B6、鋅、鐵、銅、硒等，還有攝取Omega-3脂肪酸食物，飲食以多樣化蔬果為主，多吃深海魚如鯖魚、秋刀魚、鮭魚等，也可補充益生菌、優格或優酪乳等，都可以增強免疫力、抗病毒。

此外，防疫期間不少慢性病患及一般人都無法外出運動，在缺乏運動下，可能慢性病控制不好或發胖，台中榮總復健科技師陳彥文建議，最好在家做中等強度的有氧運動，每周運動150分鐘，可以在家進行線上運動課程、體感遊戲、肌力平衡訓練、深呼吸等，或是多做家事打掃等，都可以增加身體的活動量，強化身體的抵抗力，避免病毒入侵。

聯合報和聯合新聞網的副總編輯洪淑惠指出，這場研討會在指揮中心例行記者會後舉行，上線參與人數近萬，可以看出民眾除了指揮中心宣布的重要的疫情新聞和政策，還想知道更多如何保護自己和家人免於感染的訊息，元氣網從去年疫情開始，瀏覽數較之前翻倍成長，將繼續提供實用且正確的業訊息。