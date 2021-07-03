新創團隊號召「助餐送菜為醫護打氣」 1個月送出逾萬份

新冠肺炎疫情肆虐，各界為醫護送暖行動不斷，由3個新創團隊發起的「助餐送菜為醫護打氣」公益募資計畫，上路不到1個月，已送出逾萬份免費餐點給台大、榮總等醫事人員，也間接協助生計受影響的小黃司機及餐廳，有第一線的醫護人員說，從疫情開始就沒回家，吃到餐點時很感動。

這項公益行動是由菜蟲農食公司創辦人李昱德邀請募資平台「挖貝」，智慧餐飲零售平台「快一點」共同發起。

曾在外商工作、後來到美國就讀密西根大學環境政策與經濟學雙學位的李昱德，在研究食物供需安全議題時，注意到台灣農產品送至餐廳的這段供應鏈，可能出現農產品易腐壞、生產端利潤被分散等問題，因此他決定創業，透過蔬果食材採購平台「菜蟲農食」賣菜，希望將新鮮農產品直接銷售到餐廳，經數年努力，菜蟲農食已成為有規模企業。

李昱德的公司今年獲選好食好事基金會加速器種子計畫，5月本土疫情爆發後，他提出公益送餐送菜挺醫護的計畫構想，希望獲基金會支持。

頂新和德文教基金會表示，頂新和德創辦人魏應充獲悉三個新創團隊的年輕人無償參與並發起挺醫護的計畫，相當讚許，加上挺醫護餐食與頂新和德文教基金會的食公益計畫精神吻合，同意贊助這項計畫初期餐點、蔬食箱購置與物流、金流費用，讓年輕人相挺醫護的初心得以順利上路，也讓所有參與民眾的款項得以100%用於第一線人員的支援。

頂新和德文教基金會指出，這項計畫6月9日上線、6月16日開始送餐後，至今已送出逾萬份免費餐點到台大、榮總、聯醫和平及中興院區，小黃司機也已出任務逾200趟次，一名沒日沒夜工作的感染管制護理師吃到餐點時說，很感動。