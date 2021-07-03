居家快篩1小時「浮兩條線」 男大生二篩出爐虛驚一場

日前有一位24歲男大生跟同住室友出現呼吸道症狀，擔心感染新冠肺炎，於是到藥局購買居家快篩試劑，檢測當下顯示「一條線」陰性，不料他的快篩盤放置到隔日，呈現出淡淡「第二條線」，憂心轉陽，趕緊到醫院就醫採檢。胸腔科醫師蘇一峰指出，該名男大生到醫院進行快篩後，仍顯示為陰性，因此鬆了口氣。

但因應疫情，有越來越多人會自行購買居家快篩試劑，這名男大生跟室友一起購買居家快篩試劑，兩人檢測後，過一至兩小時，其中一人試劑顯示盤轉為陽性，另一人則無，男大生擔憂「自己是不是轉陽了」就醫採檢，經TOCC史詢問無異狀，同時重驗篩檢仍為陰性。

蘇一峰表示，這名男大生購買的是羅氏快篩試劑，據說明書要於快篩後15至30分鐘內看檢驗結果，否則快篩試劑都有一定的判讀時間，若試劑不穩定，若試劑品質不穩定，可能放久可能有抗體變性，造成判讀錯誤，就好比驗孕棒、流感快篩，若未將試劑丟棄，隔日也都可能會出現淡淡的一條線。

但他提醒，不管是居家快篩或PCR，仍然會有「偽陰性」機率，民眾保險起見仍可至醫院篩檢。

醫檢師高裕凱指出，當居家快篩出現陰轉陽，民眾若超過30分鐘後判讀，當判讀色層色帶出現異常，例如模糊、層色反應，有可能是三種原因，包含試劑氧化還原的化學原理問題、人體攝取含色素性添加物之食品、飲品或藥物、疫苗干擾等因素。

他表示，當民眾出現居家抗原快篩陽性異常請先不要擔心，請依指示聯絡當地快篩站或主管單位，並依指示進行核酸檢測，若對對於快篩異常或試劑判讀有疑慮請用三層夾鏈袋包好，請盡速拿至當地快篩站供醫師判讀並依據醫療廢棄物感染管制回收。另外請同住與接觸者進行居家抗原快篩，要依操作指示於15-30分鐘內進行判讀，假使自我採檢造成侵入式傷害，請尋求合格醫事人員進行採檢。