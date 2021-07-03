外送員開打疫苗 意外揪出高血壓

台北榮總今天起替外送員專案接種新冠肺炎疫苗，預約報到率達8成以上。外送員在外奔波辛勞，未多留意健康狀況，光是上午就有近30人在接種前量血壓，才知自己血壓飆高。

北北基桃地區的外送員納入新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗第7類接種對象，台北榮民總醫院受交通部委託，於7月3日、4日、10日與11日提供外送員接種，預計每天可接種1500人，4天共接種6000人。

台北榮總社區醫學科主任陳育群告訴中央社記者，外送員由台北市區監理所造冊簡訊通知，今天上午8時前，外送員已坐滿等候區，8時25分完成首名外送員接種；而今天上午預約人數約700人，截至11時已有568人報到，報到率8成以上。

因應外送員接種，台北榮總今天接種共動員120名工作人員，分ABC三區，採宇美町式方法，即接種者不動、醫護動的方式，分16線同步施打。

陳育群提到，前來接種的外送員多為20多歲到50多歲男性，他觀察到年輕人與高齡長者接種情況略有不同，年輕人可能較緊張，今早就有1人出現暈針，反觀長輩幾乎沒有暈針現象。

更值得注意的，是年輕人可能患有高血壓不自知。陳育群說，光是今天上午，就有近30名外送員在接種前測量血壓發現偏高，甚至有人收縮壓飆破200毫米汞柱，遠超過一般的高血壓標準、收縮壓140毫米汞柱。

陳育群提醒，外送員在外奔波送餐相當辛苦，現場醫護人員也不忘提醒外送員要多休息，針對血壓偏高者，接種疫苗後務必要就醫，由醫師評估治療。