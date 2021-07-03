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第一線打不到疫苗反而內勤優先？台鐵產工怒斥黑箱

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第一線打不到疫苗反而內勤優先？台鐵產工怒斥黑箱

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵第一線人員5日起開始施打疫苗。本報資料照片
台鐵第一線人員5日起開始施打疫苗。本報資料照片

交通部昨天宣布，15萬運輸人員納首波施打疫苗名單，其中雙鐵第一線人員將在5日陸續開打。不過台鐵產業工會今天指出，接獲員工反映，竟有不需頻繁接觸旅客行政類人員在內，還有請長假人員施打順位優先於現職出勤員工，甚至有車站要抽籤決定，要求台鐵公開說明，不能黑箱處理。

台鐵產工說，指揮中心公布自7月起第七類人員開始施打疫苗，各單位近日陸續造冊安排中，但接獲會員反映表示各地皆有發生第一線接觸旅客的人員，並非安排在第一波施打名單內，反倒是工作性質不需頻繁接觸旅客行政類人員，疫苗施打順位優先於第一線高風險人員，質疑，發生上述情事是否有違接種順序原則？台鐵局應立即公開說明，不能黑箱處理。

產工說，會員投訴指出，台鐵局內部安排疫苗的數量及施打順位並無標準，有單位確實考量第一線接觸旅客的頻率，讓頻率高的人員優先施打，但有多個車站的第一線人員都反映，被排到第二批，不僅疫苗數量不夠，甚至有的車站發生請長假人員施打順位優先於現職出勤員工，還有車站用抽籤決定，導致第一線面對旅客的人員無法施打。

台鐵產工說，基於保障旅客安全立場，第一線頻繁接觸到旅客的人員應優先排在第一類接種順序，應該是最為基本的原則，這也是台鐵局自己公布的接種原則，不應該黑箱處理才是。請台鐵局盡速公布疫苗接種原則及分配名單，何謂高風險族群應該優先施打？請台鐵局公開說明並調整疫苗配給。

根據台鐵規畫，疫苗需求人數計1萬8518人，包括從業人員1萬6065人，協力廠商2453人。經交通部協助第一批獲得分配疫苗約1.2萬人，優先提供需與旅客接觸之第一線工作人員含清潔人員、防疫天使等，及關鍵基礎設施所需維持營運人員施打，施打順序依序為列車乘務人員、關鍵基礎設施人員及所需維持營運人員、維持四級警戒營運必須人員、維持三級警戒營運必須人員、其他人員。

台鐵局說，會按照上述施打原則來去安排。內勤人員則是涵蓋在關鍵基礎設施人員內。

台鐵 疫苗

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