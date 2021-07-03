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台東「最美露營區」停業！網友哀號「竟然輸給疫情」
疫情延燒，不少餐廳、民宿甚至飯店都陸續按下暫停鍵，或者直接畫下休止符，有著「台東最美露營區」之稱的波希米亞露營區，也在臉書宣布永久停業。開業不到兩年，以純白帳蓬車打出知名，強調「睡一晚只要400元」的超高CP值，開幕之後「一車難求」，如今只能成為回憶。
營區業者在臉書發布「停業」貼文，目前未再回覆網友留言，記者去電也無人接聽。貼文下方一連串的哀嘆，「原本7月就要去住了，可是疫情衝擊⋯⋯」，「去年夏天去了，還可以拍到銀河，滿天星空下喝著啤酒和烤肉，真的很棒」，「去台東首選＋1」，「覺得好難過」，也有網友問「好捨不得，你們還會再開嗎？」「竟然輸給了疫情，不甘心」。
位於台東卑南鄉的「波希米亞露營區」，昨日凌晨悄悄的在臉書專頁公告「停業」，引起網友熱烈討論。這裡被稱作離世隱居的露營區，附近沒有熱鬧的商圈，僅有藍天、綠野與荒地，除了自然風光引人，也很有設計感，每座帳棚都是手工打造，從木料到廢棄物，巧手一變皆成美器，因打卡點多，無形中也成宣傳利器。
其中，最熱門的「火金姑帳篷馬車」，一人住宿只需400元，房內還有冷氣，入夜，一片漆黑只剩一座座帳篷亮燈，就像螢火蟲，趣味的概念也很吸引旅人。另有露營車不分平假日一律1800元，也曾是熱門之選。
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