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周末爆熱！ 下周一變天 花東到恆春半島防較大雨勢

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
下周一、二受到外圍水氣影響，東半部、恆春水氣增多。本報資料照片
下周一、二受到外圍水氣影響，東半部、恆春水氣增多。本報資料照片

周末依然熱。中央氣象局說，周休假期各地高溫32到35度，中午過後山區留意午後雷陣雨。到了下周一變天，受到外圍水氣影響，花東到恆春半島有局部較大雨勢機率。至於菲律賓東方海面低壓區有沒有機會形成颱風，則還要觀察。

氣象局技正羅雅尹說，周末天氣多為多雲到晴、午後局部雷陣雨天氣型態。提醒民眾注意兩件事，一是高溫，各地32到35度，其中有局部36度高溫，大台北盆地過去兩天有36度，今天也有36度機率，東半部宜蘭平原、花東縱谷也有36度機會，周休假期要注意防曬跟補充水分。

第二要注意山區午後雷陣雨，今天平地降雨機會低，但明天午後雷陣雨範圍會增加，除了山區，西半部臨近山區平地，下午過後會有降雨。

羅雅尹說，下周天氣開始有轉變，菲律賓東方海面是大範圍低壓區，當中有對流雲系消長，目前結構鬆散，但低壓區持續往西移動，下周一、二外圍水氣隨東南風影響東半部水氣，東半部、恆春半島有短暫陣雨或局部雷雨，花東到恆春半島有局部較大雨勢機率，西半部午後雷陣雨範圍也有增加。直到下周三整體水氣才會減少，各地回復成午後雷陣雨。

至於低壓區有沒有機會形成颱風，羅雅尹說，菲律賓東方海面是大範圍低壓區，結構鬆散，未來兩天組織過中可能有熱帶系統發展，會不會變成颱風要視大氣環境。位置跟強度還有對台灣天氣影響不確定性大，還要觀察。

高溫 菲律賓

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