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台東熱氣球觀「疫」滾動辦理中 周邊商品先上架拚買氣
台東熱氣球嘉年華活動原本今天開幕，但受疫情衝擊，縣府將活動延期，並視疫情狀況滾動調整，不過，雖然目前暫時看不到熱氣球，但周邊限定紀念商品，已搶先在連鎖超商上架拚買氣。
縣府表示，熱氣球周邊紀念商品只限在台東境內的一家連鎖超商販售，商品種類多樣，有防疫口罩、明信片、零食等，全都以熱氣球為設計主題，很有紀念性質，也很適合收藏。
今年為期45天的熱氣嘉年華球活動，原本預計今天正式登場，但自5月國內爆發疫情，防疫三級警戒一再延後，配合防疫措施，使得熱氣球活動也必須跟著防疫腳步來調整，至今縣府觀疫辦理中。
縣府強調，嘉年華不僅是一個活動，它有象徵性意義，象徵台灣希望的升空；活動一定會舉辦，但因應疫情，目前已研議出多種的不同舉辦模式，請大家做好防疫同時，敬請耐心期待。
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