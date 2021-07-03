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晴朗炎熱防中暑 吳德榮：下周低壓雲系移入

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式模擬下周一20時地面圖(左圖)顯示，有大而鬆散的低壓環流(紅虛線)進入南海；呈現2個環流中心，主中心(紅1)在南海發展，副中心(紅2)則在巴士海峽，台灣受東南風影響(紅箭)。美國模式亦有類似的模擬(右圖)，但以在巴士海峽的中心強度較強。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
歐洲模式模擬下周一20時地面圖(左圖)顯示，有大而鬆散的低壓環流(紅虛線)進入南海；呈現2個環流中心，主中心(紅1)在南海發展，副中心(紅2)則在巴士海峽，台灣受東南風影響(紅箭)。美國模式亦有類似的模擬(右圖)，但以在巴士海峽的中心強度較強。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西半部晴朗炎熱、午後對流主要在山區及少部分平地。今天北部的最高溫約在37度左右，其他地區約在35、36度，注意防曬、防中暑。北部24至37度，中部24至36度，南部24至35度，東部22至35度。

明天東南風帶來的水氣增多，熱力不穩定度提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，擴及平地的範圍增大。

吳德榮說，下周一、周二東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後雷陣雨範圍擴大，低壓環流外圍雲系移入東半部及屏東，有局部陣雨，要注意較大雨勢。是否有更大的影響，應持續觀察。下周三至周五低壓雲系脫離，恢復高溫炎熱，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。

他說，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天起至下周三有大而鬆散的低壓環流，從菲律賓東方海面向西通過菲律賓、進入南海；呈現2個環流中心，主中心進入南海發展，副中心則通過巴士海峽。美國(GFS)模式亦有類似的模擬，但以通過巴士海峽的中心強度較強、影響更大。也顯示出模式模擬有不確定性存在，兩者之間的差異，更需持續觀察。不過，兩模式皆模擬台灣附近明起盛行東南風，視其擕帶水氣量之多寡，將主導近一周的天氣變化。

高溫 南海 吳德榮

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