連散步也練考古題 不到1年連過國考兩榜

畢業於清大人社院的李至恩，為求職涯穩定，大四寒假開始準備公職考試，擔心沒有經濟收入的時間拖太長，李至恩決定退而求其次，先直取相對容易上榜的地方特考五等、初等考試，他藉由大量練習歷屆試題、訂正檢討，連散步時間也在做題目，如願不到1年就連過兩榜。

大學主修哲學，讓李至恩養成系統化思考、彙整資料的能力，他在大四下學期利用課餘或假日到補習班上視訊課程，結束課程後，花3周時間完成各科筆記，他擅於先掌握考科骨幹，再一一分章節補充起血肉，懂得建立綱要、再慢慢鋪陳細節、概念。

但他坦言，一開始接觸法律科目難上手，上課時常卡關，必須反覆暫停、倒帶重聽，於是他會在課前預習，標記出不懂處，課後複習、做題目檢視理解度，後來反倒念出興趣，並從寫考古題、整理筆記的過程中，訓練自己抓考點。

相對於法科內容艱澀，李至恩說，行政學涉及日常生活，讀起來貼切好懂，但考科範圍無邊無際、涵蓋各家學說，考古題偶會出現沒看過的理論，不像法學有既定條文，因此在行政學這科，他盡可能顧好基本盤，對刁鑽題目放寬心。

李至恩說，自己在後期找出各科近10年題目，機械式大量練習考古題，第1輪先寫紙本考題，每一題都訂正，就算是答對的題目，只要當初作答過程有稍微不肯定，他也會重新檢討，第2輪開始刷阿摩APP，每天至少刷4篇、200題，越到後期答題速度越來越快，甚至可以一邊散步一邊刷考古題，一天練習多達10篇。

李至恩回憶，畢業後大半年待在家讀書，難免在意旁人眼光，無形中加諸過多壓力在自己身上，他一天念書10幾個小時，一周只休息半天，生活只剩下讀書，一直處在擔心讀不完的情緒，現在回頭看，他認為這樣的讀書方式不夠健康，建議考生，考試最重要的穩定狀態，「不用自己嚇自己。」

他指出，考國考是一條長遠的路，即使沒能一次順利考取，中途先去工作也無妨，花一年念書不行，就花更多時間繼續累積實力，只要確定自己能按部就班、持之以恆，上榜絕對不是夢。