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幼兒染疫病毒量高、多無症狀 醫憂成隱形傳播者

中央社 / 台北2日電

醫師警示，新冠肺炎疫情出現年輕化趨勢，近期以色列確診Delta變異株的個案中，就有近半為兒童；國際資料也顯示，嬰幼兒染疫後40%無症狀但病毒量普遍偏高，恐成隱形傳播者。

厚生基金會、越南震興大學醫學院、秀傳醫療體系等單位今天下午共同舉辦「如何養生保健走出新冠肺炎風暴」傳統醫療線上講座，由越南震興大學醫院副院長張武修策劃，盼讓各界對中西整合性醫療有更進一步認識，帶動越南與台灣雙邊醫療衛生合作。

全球新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台灣研發中藥「清冠一號」，不僅外銷歐、美、澳、非洲以及東南亞等地區，也在台灣取得緊急授權，可用於第一線治療確診患者

與會的彰濱秀傳中醫部醫師陳佳莉表示，截至7月1日，該院共有25名患者會診中醫使用清冠一號，其中14例無症狀、3例死亡，其餘個案症狀輕重不一；根據觀察，患者以60歲至70歲居多，常見症狀包括睡眠受影響、乾咳不止、倦怠、胃口差、低燒，經常伴隨高血壓、糖尿病等病史，平均住院約20天。

值得注意的是，25例患者中有2名兒童，為一起橫跨4鄉鎮大型家庭群聚感染事件中的個案，也是少見使用清冠一號的兒童個案。

陳佳莉說，其中一人為年僅1歲女童、Ct值16，另一人為8歲男童、Ct值19，兩人病毒量都相當高，醫師經評估、計算體重後每天使用1包清冠一號治療，兩人治療一個月後，Ct值都高於30，順利解除隔離。

陳佳莉指出，根據國際間資料顯示，新冠肺炎疫情恐有年輕化趨勢，以色列最近單日新增超過100例，有70%感染最早在印度發現的Delta變異株，其中又有半數為孩童；然而，嬰幼兒感染者有多達40%無症狀，但確診後病毒量都偏高，且潛伏期可長達36天，恐成為疫情下的隱形傳播者。

為防孩童成為隱形傳播者，陳佳莉呼籲各界注意孩童染疫症狀，包括和一般感冒很像的微燒、咳嗽、流鼻水、腸胃道不適、長疹子等，少數也可能出現類似川崎氏症的症狀如皮疹、結膜炎、腹痛腹瀉、口部黏膜發紅等症狀，嚴重也可能影響心血管功能，造成急性心臟衰竭等，不可不慎。

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