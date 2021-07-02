新加坡研發呼吸檢測系統 台業者有意引進

台灣爆發本土疫情，有業者希望引進新加坡一家新創公司研發的呼吸檢測系統，利用快速且舒適的方法擴大篩檢能量。業者說，希望與台灣政府合作推動，盼最快明年首季正式在台使用。

這套呼吸檢測系統由新創公司Breathonix研發，60秒內就可知道受檢者是否感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。這套系統先前在新加坡及杜拜的臨床試驗共有超過3000人參與，測得的準確率逾90%；5月已獲新加坡衛生科學局臨時授權使用。

總部位於台北的好玩藝術行銷股份有限公司副總李佩芸接受中央社記者越洋電話訪問時表示，目前雙北COVID-19疫情較為嚴重，對台灣人健康造成威脅，公司希望盡到企業責任，協助防疫。

李佩芸說，這套呼吸檢測系統很方便，很適合像台灣這樣人口密集的國家使用。公司日前已接洽Breathonix營運長杜放，對方表示，最快年底才能供貨。

她表示，公司正在進行相關規劃，未來將接洽交通部、台北市等地方政府，希望可以共同合作引進呼吸檢測系統。初步規劃是租用3至5台機器，部署於台北市、新北市及桃園機場使用。

另外，李佩芸指出，好玩藝術行銷股份有限公司已取得藥商販賣許可執照資格，預計9月將與台灣的口罩廠商合作推出印有精美藝術品圖樣的醫用口罩。

Breathonix的呼吸檢測系統是透過偵測受檢者吹出氣體中的揮發性有機化學物質（VolatileOrganic Compounds）來判定是否感染COVID-19。

受測者對著連結高精密採樣器的拋棄式吹口吹氣，採集到的氣體直接送進分析器進行測量；接著透過Breathonix研發的軟體分析口氣中的揮發性有機化學物質，一分鐘內就能得到檢測結果。

與拭子檢測（swab test）相比，呼吸檢測法是非侵入性的方式，使用者對著吹口正常吹氣，不會有任何不適感。呼吸檢測法另一項優點是很快就能得知檢測結果，相較之下，PCR核酸檢測通常需要幾個小時才能知道結果。

杜放受訪時表示，這套呼吸檢測系統每次檢測費用約為新加坡幣5元（約新台幣105元）至20元不等。目前Breathonix已和東南亞、中東、歐洲國家的政府及企業簽署採購合約，未來也可望正式部署於新加坡樟宜機場使用。