按下疫情暫停鍵！日月潭環湖馬拉松 確定延至明年舉行

號稱是「全台灣最美麗的賽事」的2021日月潭環湖馬拉松，受到COVID-19 疫情仍無解封的影響，主辦單位宣布今年停辦，確定延期至明年2022年10月30日再舉行。

日月潭國家風景區管理處指出，第九屆日月潭環湖馬拉松原本開放42公里全程馬拉松（限時6小時30分）、29公里超半馬挑戰組（限時4小時30分），以及開設6公里活力健走組別（限時2小時30分），讓跑馬拉松的親友及遊客也有機會淺嘗日月潭之美。

但受到COVID-19 疫情三級警戒遲遲無法解封，主辦單位及承辦單位始終無法開展先前的報名籌備工作，不得不做出延後舉辦的公告；原定今年10月31日舉行的第九屆日月潭環湖馬拉松，延期至明年2022年10月30日舉行，所有參賽者可保留名額至明年繼續參賽，無法參賽也可選擇辦理退費，相關退費說明請洽活動官網：http://www.sunmoonlakemarathon.com/ 。

主辦單位表示，日月潭環湖馬拉松是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證的賽事，也是AbbottWMM亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽台灣站的唯一賽事，每年包括國際選手共有超過5000位跑者踴躍報名參加，可見日月潭的魅力在國內外跑者間，有相當大的吸引力。