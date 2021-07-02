按下疫情暫停鍵！日月潭環湖馬拉松 確定延至明年舉行
號稱是「全台灣最美麗的賽事」的2021日月潭環湖馬拉松，受到COVID-19 疫情仍無解封的影響，主辦單位宣布今年停辦，確定延期至明年2022年10月30日再舉行。
日月潭國家風景區管理處指出，第九屆日月潭環湖馬拉松原本開放42公里全程馬拉松（限時6小時30分）、29公里超半馬挑戰組（限時4小時30分），以及開設6公里活力健走組別（限時2小時30分），讓跑馬拉松的親友及遊客也有機會淺嘗日月潭之美。
但受到COVID-19 疫情三級警戒遲遲無法解封，主辦單位及承辦單位始終無法開展先前的報名籌備工作，不得不做出延後舉辦的公告；原定今年10月31日舉行的第九屆日月潭環湖馬拉松，延期至明年2022年10月30日舉行，所有參賽者可保留名額至明年繼續參賽，無法參賽也可選擇辦理退費，相關退費說明請洽活動官網：http://www.sunmoonlakemarathon.com/ 。
主辦單位表示，日月潭環湖馬拉松是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證的賽事，也是AbbottWMM亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽台灣站的唯一賽事，每年包括國際選手共有超過5000位跑者踴躍報名參加，可見日月潭的魅力在國內外跑者間，有相當大的吸引力。
特別是亞培世界馬拉松大滿貫舉辦分齡賽，是針對40歲以上跑者所建立的賽事系統。40歲以上跑者可於一年積分期限中參加全球175場資格賽，以兩場最高的個人積分登錄世界積分排名，爭取跑進世界六大馬拉松的重要殿堂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言