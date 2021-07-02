快訊

出入環南市場周邊注意！18：30起陸續發送8萬多則警示簡訊

中國電影早就有「躺平」？學者剖析中國青年的苦澀

按下疫情暫停鍵！日月潭環湖馬拉松 確定延至明年舉行

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
全國最美的日月潭環湖馬拉松宣布停辦，確定延期至明年2022年10月30日舉行，。圖／日管處提供
全國最美的日月潭環湖馬拉松宣布停辦，確定延期至明年2022年10月30日舉行，。圖／日管處提供

號稱是「全台灣最美麗的賽事」的2021日月潭環湖馬拉松，受到COVID-19 疫情仍無解封的影響，主辦單位宣布今年停辦，確定延期至明年2022年10月30日再舉行。

日月潭國家風景區管理處指出，第九屆日月潭環湖馬拉松原本開放42公里全程馬拉松（限時6小時30分）、29公里超半馬挑戰組（限時4小時30分），以及開設6公里活力健走組別（限時2小時30分），讓跑馬拉松的親友及遊客也有機會淺嘗日月潭之美。

但受到COVID-19 疫情三級警戒遲遲無法解封，主辦單位及承辦單位始終無法開展先前的報名籌備工作，不得不做出延後舉辦的公告；原定今年10月31日舉行的第九屆日月潭環湖馬拉松，延期至明年2022年10月30日舉行，所有參賽者可保留名額至明年繼續參賽，無法參賽也可選擇辦理退費，相關退費說明請洽活動官網：http://www.sunmoonlakemarathon.com/ 。

主辦單位表示，日月潭環湖馬拉松是國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）國際認證的賽事，也是AbbottWMM亞培世界馬拉松大滿貫分齡賽台灣站的唯一賽事，每年包括國際選手共有超過5000位跑者踴躍報名參加，可見日月潭的魅力在國內外跑者間，有相當大的吸引力。

特別是亞培世界馬拉松大滿貫舉辦分齡賽，是針對40歲以上跑者所建立的賽事系統。40歲以上跑者可於一年積分期限中參加全球175場資格賽，以兩場最高的個人積分登錄世界積分排名，爭取跑進世界六大馬拉松的重要殿堂。

全國最美的日月潭環湖馬拉松宣布停辦，確定延期至明年2022年10月30日舉行，。圖／日管處提供
全國最美的日月潭環湖馬拉松宣布停辦，確定延期至明年2022年10月30日舉行，。圖／日管處提供

馬拉松 日月潭 疫情

延伸閱讀

日月潭邵族獨木舟存放費思量 族人爭取回復歷史風華

合歡山、日月潭見零星遊客 警方舉牌宣導勸別來

日月潭遲未100%蓄水原因曝光 下池回抽反會溢流

日月潭水位上下差15公尺 伊達邵碼頭縮時影片紀錄變化

相關新聞

國道服務區微解封規畫曝 人流管制再減半開放賣場飲食

全國三級警戒到7月12日，隨著各地疫情有趨緩趨勢，交通單位「微解封」規畫陸續曝光。除了觀光景點，交通部長王國材證實針對國...

戒菸專用！戒必適膜衣錠「長出不純物」回收60萬顆 輝瑞暫停供貨

輝瑞藥廠生產的戒菸專用的口服藥物戒必適膜衣錠，因藥品生成疑似亞硝酸類不純物，其含量超過自訂規格，共計有2項產品，將自主回...

疫情宅在家最瘋哪些生鮮網購？ 鮮奶、雞蛋等10類最受歡迎 「這品項」最不受青睞

外送業者foodpanda自營雲端超市「熊貓超市」統計，今年5月本土疫情爆發後，五大外送趨勢帶動生鮮食材、冷凍食品訂單成長超過3倍。

空心菜怎麼保存不軟爛？ 內行推「神組合」：兩週還是很新鮮

防疫在家期間，民眾習慣一次採購大量食材，以減少外出活動的次數，但生鮮食材卻難以長時間保存。近日一名網友表示空心菜放了幾天葉子容易軟爛，便發文詢問廣大鄉民「保存空心菜的方法」，貼文引起熱烈討論。

中華職棒啦啦隊女神巫苡萱 月存5萬養老金

近年來，中華職棒啦啦隊在棒球場上的影響力不容小覷，許多球迷花錢買票進場看球時，也會跟著台上啦啦隊大跳應援舞。中職各球團花盡心思經營啦啦隊，越來越多成員也因此受到關注。

按下疫情暫停鍵！日月潭環湖馬拉松 確定延至明年舉行

號稱是「全台灣最美麗的賽事」的2021日月潭環湖馬拉松，受到COVID-19 疫情仍無解封的影響，主辦單位宣布今年停辦，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。