周朝英雄戲曲風華 兩齣大戲限時觀賞

喜歡戲曲的朋友有福了，宅在家也有免費的好戲觀賞。趨勢教育基金會與臺灣京劇團本週末線上推出京劇大戲〈南宮長萬〉與〈八百八年〉，一次兩齣周朝英雄戲曲，將於7月3日起同時上架，於Youtube趨勢教育基金會頻道播出，提供限時48小時免費觀看。

〈南宮長萬〉老戲新編

〈南宮長萬〉〈八百八年〉兩齣周朝英雄風華戲曲今年三月於臺北城市舞台首演，演出當天各界貴賓雲集，包括白先勇、董陽孜、辛意雲等大師皆對演出內容大為激賞，更為只演一場感到可惜。

主辦單位原擬推動後續巡演規劃，可惜疫情來襲，各大傳統戲曲團體演出無門，為撫慰戲迷看戲之需，特別安排以限時形式，將演出內容完整於線上播映。

〈南宮長萬〉採老戲新編，描述東周春秋時代宋國戰神南宮長萬的非凡命運，由京劇國寶朱陸豪擔任導演；劉慧芬編劇；徐挺芳、王璽傑、張化緯、顏雅娟等主演，其中，飾演南宮長萬的青年演員徐挺芳手持畫龍擎天戟在舞台上力戰眾人，以精湛武藝與驚人體力獲得全場觀眾注目叫好；小生演員王璽傑則以細膩身段神情呈現宋閔公猜忌心理與尖酸神態。

〈八百八年〉重現封神

另一齣好戲〈八百八年〉則為臺灣京劇團為人樂道的經典劇目，復刻重現奇幻小說《封神演義》中紂王、妲己、姬昌、姜牙子等人物史話，本次播映版本為閻倫瑋擔任復排導演；李文勳修編；丁揚士、趙揚強、朱民玲、李文勳主演。

本劇劇情穿插歷史與神話，不論舞台設計或服飾穿戴皆展現京劇華麗精緻的藝術美學，劇中有溫柔的文唱，亦有「變臉」「軟骨功」等令人驚嘆的民俗技藝，是臺灣京劇團一展實力的經典大戲。

〈南宮長萬〉〈八百八年〉今年演出時即採三機高規格錄影，趁疫情期間，趨勢教育基金會與臺灣京劇團特別釋出影片，並附上中英文字幕，邀請戲迷欣賞霧台上每一個細緻的眼神表情、精彩的武打身段。

〈南宮長萬〉與〈八百八年〉48小時限時播映時間為七月3日3（週六）下午14:30至七月5日（週一）14:30，在Youtube趨勢教育基金會頻道。

【更多精采內容，詳見 】