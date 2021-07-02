公投延期 潘忠政：中油三接工程是不是也應該暫停
中選會今天委員會議決議因應疫情，8月28日珍愛藻礁等4案公投將延期至12月18日投票。珍愛藻礁公投連署領銜人、藻礁公投推動聯盟成員潘忠政下午說，中選會的做法顯示尊重民主，現在疫情肆虐，延期能讓人民免於在恐懼、冒險的環境下投票，且有充裕的時間做好公投作業準備，對公投有利。
不過潘從政也指出，如果公投按原訂8月28日完成和通過，那麼中油在桃園的三接工程就要立即停工，現在投票日延期，中油公司是不是也應該公告暫時停工，做為正面回應中選會公投延期的決議。
8月28日公投日原預定有重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬、公投綁大選4案，現在因為新冠肺炎疫情仍處於三級警戒，中選會今天討論後決定延期。
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