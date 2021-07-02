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潮牌加持！防疫標配護目眼鏡也變時髦 網：「這個設計我可以」

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
KlassiC和潮牌AES合作推出護目鏡。圖／摘自instagram
KlassiC和潮牌AES合作推出護目鏡。圖／摘自instagram

即使目前疫情看似逐漸趨緩，但離真正「清零」還有一大段距離，因此不得已外出時，口罩、護目鏡是多數人標準配備。但除了高級品牌推出的相關產品之外，想要維持時髦穿搭又不想傷荷包，平價眼鏡品牌KlassiC也提供了與潮牌AES合作的護目鏡，未正式銷售就引起討論，網友更回應說「好帥！」、「這個設計我可以（戴）」。

KlassiC和潮牌AES合作推出護目鏡。圖／摘自instagram
KlassiC和潮牌AES合作推出護目鏡。圖／摘自instagram

以平價但維持高質感設計的KlassiC從社群平台發跡，即使全台僅有4個實體銷售據點，但仍以網路販售為主要管道，因此在年輕消費者之間，擁有不錯平價。而潮牌AES則是已故藝人「小鬼」黃鴻升所創辦，目前由原設計團隊接手經營，本就是具高人氣的品牌之一。此次，雙品牌聯手，把常見的護目鏡形式，加上前寬後窄的鏡臂，並運用鏤空設計，讓緊貼耳側的部分，仍有透氣舒適感。此外，加大鏡內空間，可與眼鏡同時配戴，還有著貼合鼻樑設計不易滑落；同時鍍上防霧薄膜，會將霧氣轉為水氣，防止視線因為霧氣而不清晰。

KlassiC和潮牌AES合作推出護目鏡。圖／摘自instagram
KlassiC和潮牌AES合作推出護目鏡。圖／摘自instagram

而來自日本的JINS雖然不是推出護目鏡產品，但與精靈寶可夢的聯名款，仍舊受到各年齡層消費者的關注。全新的JINS寶可夢眼鏡將在台推出4種系列，包含FLAGSHIP MODEL截取皮卡丘、伊布、卡比獸、夢幻的特徵融入眼鏡；關都地區MODEL、城都地區MODEL則分別以關都、城都地區出現的寶可夢為意象進行設計。不同系列附贈不同款式的原創拭鏡布、鏡盒，在門市購買另附寶可夢專屬提袋。

JINS寶可夢系列拭鏡布。圖／JINS提供
JINS寶可夢系列拭鏡布。圖／JINS提供

KlassiC和潮牌AES合作推出護目鏡，五副一組1,000元。圖／摘自instagram
KlassiC和潮牌AES合作推出護目鏡，五副一組1,000元。圖／摘自instagram

JINS寶可夢城都地區MODEL系列眼鏡2,480元。圖／JINS提供
JINS寶可夢城都地區MODEL系列眼鏡2,480元。圖／JINS提供

JINS寶可夢系列眼鏡盒。圖／JINS提供
JINS寶可夢系列眼鏡盒。圖／JINS提供

品牌 寶可夢

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