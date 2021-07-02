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中區、網路門市限定！遠傳5G專案限量送媽祖澎湃平安包

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信再度攜手鎮瀾宮，即日起至8月8日於遠傳電信中區直營、加盟門市及網路門市申辦5G方案，指定5G新機專案價0元起，還可享門號過香爐祈求平安，登錄再送限量鎮瀾宮「媽祖澎湃平安包及中元普渡祈福服務」，送完為止。圖／遠傳電信提供
遠傳電信再度攜手鎮瀾宮，即日起至8月8日於遠傳電信中區直營、加盟門市及網路門市申辦5G方案，指定5G新機專案價0元起，還可享門號過香爐祈求平安，登錄再送限量鎮瀾宮「媽祖澎湃平安包及中元普渡祈福服務」，送完為止。圖／遠傳電信提供

在後疫情時代，除了生活上的防疫措施，宗教信仰也是支持心靈安定的重要力量。迎接農歷七月中元節，大甲鎮瀾宮將舉辦中元普渡暨超拔法會，遠傳電信再度攜手鎮瀾宮，即日起至8月8日於遠傳電信中區直營、加盟門市及網路門市申辦5G方案，指定5G新機專案價0元起，還可享門號過香爐祈求平安，登錄再送限量鎮瀾宮「媽祖澎湃平安包及中元普渡祈福服務」。此外，遠傳電信也推出「電信帳單代收鎮瀾宮線上贊普、超拔服務」，8月11日前消費者可至活動網頁線上申請，並使用遠傳電信帳單付款，不需至中元普渡祈福法會現場，也能祈求保佑闔家平安順遂。

遠傳電信繼與鎮瀾宮於繞境期間推出聯名方案後，即日起再推加碼優惠，8月8日前消費者於遠傳中區（苗栗、台中、彰化、雲林、南投）直營、加盟門市及網路門市申辦任何遠傳5G方案，可享遠傳5G高速網路服務，包括Samsung Galaxy A22 5G、紅米 Note 10、OPPO Reno5／5 Z、realme 7等5G新機，月付799元起、手機專案價最低0元起，還有專人將用戶申辦的門號帶至鎮瀾宮過香爐，讓大甲媽的庇祐隨身而行。

迎接中元普渡到來，遠傳電信加碼登錄再送限量「媽祖澎湃平安包」（市價1,250元），並透過鎮瀾宮的中元普度法會消災祈福。平安包禮盒內含油、米、麵、罐頭等13樣民生必需品，還會在禮盒上註明登錄的功德人姓名，於法會上祈福完成後，再把「澎湃平安包」寄給用戶，為全家大小祈福平安、消災解厄，限量送完為止。

「贊普」是贊助供養六道眾生齋食及法食，透過法會召請鬼道眾生來受法食，並宣誦經文盼其皆能得度，成就無上功德；「超拔」則是透過法會為正在受苦難的靈魂請求赦罪、解厄或消業障，祈求早日投胎轉世。遠傳也將於中元節前推出線上登記大甲鎮瀾宮贊普及超拔的服務，讓信眾不需長途跋涉奔波，只要至由新薪網元科技協助建置的活動網頁報名填妥相關資訊，並透過電信帳單付款即可，贊普費用為1,000元或1,250元、超拔費用600元。

鎮瀾宮 法會 普渡

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