在家久坐又腰痛嗎？ 名醫提解方：睡眠注意這幾點就能改善

疫情期間，許多人轉為在家工作，久坐下身體容易出毛病。日本就有醫師提出建言，認為從睡眠的一些小習慣，就能改善腰痛的症狀。

根據日本媒體「幻冬舍」報導，日本外科醫師伊東信久認為，現在有不少腰痛的患者，都是碰上了「椎間盤突出」的狀況。這種症狀即使去找醫師，也很難完全根治，所以重點在於如何靠著日常習慣，來提早防止類似的症狀。

首先對於脖子、腰部疼痛的人來說，床最好要選擇具有一定彈力，可以支撐身體的類型。在睡覺時，仰躺的人如果「躺得不夠平」，就會造成因為伸長雙腳而拉到腰筋，以及壓迫到腰椎，久而久之造成疼痛。枕頭也很重要，最好選用在側躺時，和肩幅差不多寬高度的枕頭。如果睡久枕頭扁掉，最好換一個新的。

再來，睡眠的姿勢也是一大關鍵。人會花七個小時睡覺，而睡覺時間幾乎沒有活動，因此如同久坐、久站一樣，姿勢不正確恐造成身體負擔。因此在睡眠時，最好讓自己的髖關節及膝蓋稍微彎曲，採用側睡的姿勢，會比躺平時的壓力更小。除此之外，側睡更有助於防止「睡眠呼吸中止症」。

伊東最後指出，有些消費者雖然覺得穿上束腹就可減輕腰痛症狀。不過太過依賴束腹，可能會造成支撐身體的腹肌等肌肉衰退，結果就是脫下束腹後，症狀反而會更劇烈，因此不建議太常使用。