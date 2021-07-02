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因應Delta變異株避院內感染 醫師：注意通風

中央社 / 新北2日電

新北市府衛生局舉行醫院因應Delta變種病毒會議，避免院內感染。專家建議，更要注意通風與分艙分流，須針對不同感染形式，制定不同處理流程，強化醫院應變能力以免措手不及。

新北市府衛生局今天表示，1日晚間邀集轄內18家責任醫院，召開「因應新型冠狀病毒Delta變異株來襲之醫院應變處置」會議，討論醫院內感染控制、監測員工健康、監測社區採檢等議題。

會中邀請衛生福利部疾病管制署台北區管制中心醫師魏欣怡、振興醫院感染科醫師顏慕庸、新光醫院感染科主任黃建賢等專家學者，分享醫院群聚事件經驗及強化醫院應變能力機制。

醫師顏慕庸表示，因應傳播速率更強的新型冠狀病毒Delta變異株，除勤洗手、戴口罩、保持社交距離，要更注意通風且空氣新鮮，落實醫療體系的分艙、分區、分流，才能維持醫療量能。

顏慕庸也提醒，最容易被忽視的新興傳染病傳播因素是隱形傳播媒介，從病人到院前分流、風險汙染分區、節點管制、廣設酒精洗手點，與加速人員接種疫苗，都是避免院內感染的重要關鍵。

醫師黃建賢表示，群聚事件的應變須針對不同感染形式，制定不同處理流程，以強化醫院應變能力。這些包括主動監測指標個案、加速篩檢及隔離速度、重複篩檢有症狀個案、整備備援人員單位，以便於快速清空醫院、消毒及復原。

市府衛生局長陳潤秋表示，此波新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土疫情造成社區感染，新北市累積本土病例確診案達6000多例，各家醫院在收治照護病人時，還要面臨院內感染風險的龐大壓力。

陳潤秋感謝全市18家責任醫院和所有醫護人員，近2個月來不眠不休共同對抗疫情，從擴充病床、社區篩檢、到接種疫苗，有賴醫院全力協助。面對頑強的變異病毒，各醫院必須更加落實院內感染控制作為及應變，以免社區再度出現大規模感染，措手不及。

衛生局 醫師

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