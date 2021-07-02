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國道服務區微解封規畫曝 人流管制再減半開放賣場飲食

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部高速公路局針對國道服務區研議微解封計畫。本報資料照片
交通部高速公路局針對國道服務區研議微解封計畫。本報資料照片

全國三級警戒到7月12日，隨著各地疫情有趨緩趨勢，交通單位「微解封」規畫陸續曝光。除了觀光景點，交通部長王國材證實針對國道服務區有相關規畫，但尚未報中央流行疫情指揮中心，公共運輸則沒有相關規畫。針對國道服務區，高公局擬將人流管制再減半，然後開放賣場內飲食。

由於國道服務區作用就是提供用路人休息及用餐，按照高公局規畫，微解封時期將解除現在不准在賣場內用和只能外帶上車規定，屆時可開放賣場內飲食，不過人流管制將變得更嚴格，從原本服務區內人流總量不得超過50%，變成不得超過25%，座位也會採梅花座並增加隔板，同時加強清消。

高公局也說，相關規畫上周已經報交通部，但一切還是要等指揮中心同意。

至於觀光局內部也有在研議相關規畫，若降級或是微解封，將開放景區內賣店和遊客中心產品銷售，並以飲料、農產品為主，同時搭配人流管制。不過上述規畫則尚未報交通部。

觀光局也強調，目前尚無景區解封計畫，持續指揮中心政策，落實防疫措施，避免警戒期不必要的旅遊群聚活動接觸，並持續要求各國家風景區管理處嚴格執行景區（點）勸離民眾、全程配戴口罩，假日加強巡檢，如有不聽勸離或未帶口罩者即當場取締舉發。

王國材證實，觀光景點、國道服務區確實有研議微解封相關計畫，但目前尚未送交指揮中心。公共運輸則沒有相關規畫，維持現行政策，包含列車上、場站內不能吃東西。

國道 王國材 疫情

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