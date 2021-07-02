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LINE TAXI協辦打疫苗場地 首日400駕駛受惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
公路總局日前宣布開放計程車、汽車貨運業及平台外送員等優先接種疫苗，LINE TAXI積極協助公路總局協辦計程車駕駛施打疫苗場地。圖／LINE TAXI提供
公路總局日前宣布開放計程車、汽車貨運業及平台外送員等優先接種疫苗，LINE TAXI積極協助公路總局協辦計程車駕駛施打疫苗場地。圖／LINE TAXI提供

因應國內疫情警戒升級，為提升運輸業從業人員執業安全，公路總局於日前宣布開放台北市、新北市、基隆市及桃園市的計程車、汽車貨運業及平台外送員等，自今天（7月2日）起開始優先接種疫苗LINE TAXI有幸獲得為公眾服務的機會，協助主管機關協辦其中一個位於台北市的疫苗施打場地，並捐助酒精、口罩等防疫物資，還有LINE提供的可愛瓶裝水，一起為防疫前線助陣。

LINE TAXI執行長陳泰成表示，LINE TAXI持續努力落實照顧駕駛夥伴、打造友善叫車平台的經營初衷，非常榮幸能獲得這個為社會公眾、駕駛夥伴服務的機會，感謝這次提供場地支持的內湖高工校長林振雄，與持續為駕駛奔走發聲的駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉，最重要的還有擔任疫苗施打重任的博仁醫院醫療專業團隊，一起為駕駛們施打疫苗努力。

今天為施打首日，首波收到聯繫並被分配至LINE TAXI內湖高工施打站的駕駛預計為400人，後續將有更多駕駛來此施打，不限LINE TAXI駕駛，只要是台北市監理所聯繫、並分配LINE TAXI內湖高工施打站者，LINE TAXI團隊都將在此提供服務。

此外，在通知疫苗施打方面，除了台北市監理所的通知，LINE TAXI團隊也特別為自家駕駛打造疫苗施打資訊查詢網站，輸入司機編號即可馬上查詢自己被分配在哪個施打站、不是內湖高工施打站也查得到，再輔以司機App、簡訊多重通知，讓司機方便掌握重要的疫苗施打通知。

●計程車司機疫苗施打相關資訊－LINE TAXI內湖高工施打站

疫苗施打場地：內湖高級工業職業學校（台北市內湖區內湖路一段520號）

開放日期：7月2日至7月16日，周末不開放

開放時間：上午8點至下午5點，中午12點至下午1點休息一小時

疫苗施打通知：由台北市監理所規畫施打名冊、日期與場地，並於施打前一日以簡訊通知施打日期與地點。接獲通知後須於指定日期、時間至指定疫苗施打站報到，無法任意更動施打時間，未出席視同放棄。

●LINE TAXI內湖高工站疫苗施打各區配置及動線規畫

1樓報到、資料填寫區：收到台北市監理所通知至此場次施打的駕駛，依指定時間區段到場。入場後可依LINE TAXI 現場工作人員引導，先在資料填寫區填寫施打疫苗前的相關資料，並簽署疫苗施打同意書。然後由台北市監理所人員再次驗證身分證、健保卡確認為本人無誤後，即可依指示前往施打會場。

4 樓疫苗接種、留觀區：醫護人員將依序評估接種人身體狀況後，隨後由醫護人員引導接種疫苗；疫苗接種完畢者須於留觀區觀察30分鐘，若無異狀即可離開。離開動線與入口是分開的，出口即為捷運港墘站入口。

其他防疫相關規範：疫苗接種站規畫單一、單向動線，出口入口分開，排隊接種者須依中央流行疫情指揮中心之防疫規範保持安全。

收到台北市監理所通知至內湖高工施打站施打疫苗的駕駛，依指定時間區段到場。入場後可依LINE TAXI現場工作人員引導，填寫施打疫苗前的相關資料，並簽署疫苗施打同意書，然後由台北市監理所人員再次驗證身分證、健保卡，即可依指示前往施打會場。圖／LINE TAXI提供
收到台北市監理所通知至內湖高工施打站施打疫苗的駕駛，依指定時間區段到場。入場後可依LINE TAXI現場工作人員引導，填寫施打疫苗前的相關資料，並簽署疫苗施打同意書，然後由台北市監理所人員再次驗證身分證、健保卡，即可依指示前往施打會場。圖／LINE TAXI提供
醫護人員將依序評估接種人身體狀況後，隨後由醫護人員引導接種疫苗；疫苗接種完畢者須於留觀區觀察 30 分鐘，若無異狀即可離開。圖／LINE TAXI提供
醫護人員將依序評估接種人身體狀況後，隨後由醫護人員引導接種疫苗；疫苗接種完畢者須於留觀區觀察 30 分鐘，若無異狀即可離開。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI積極協助公路總局協辦計程車駕駛施打疫苗場地，更特別感謝內湖高工提供場地、為駕駛奔走的駕駛員全國總工會，以及協助疫苗施打的博仁醫院醫療專業團隊。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI積極協助公路總局協辦計程車駕駛施打疫苗場地，更特別感謝內湖高工提供場地、為駕駛奔走的駕駛員全國總工會，以及協助疫苗施打的博仁醫院醫療專業團隊。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI積極協助公路總局協辦計程車駕駛施打疫苗場地，7月2日施打首日預計服務400位駕駛。圖／LINE TAXI提供
LINE TAXI積極協助公路總局協辦計程車駕駛施打疫苗場地，7月2日施打首日預計服務400位駕駛。圖／LINE TAXI提供

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