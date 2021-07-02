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疫情重創弱勢家庭經濟、照顧現缺口 展望會籲伸援手

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
台灣世界展望會社工員疫情挑戰下持續關懷、親送物資，成為弱勢家庭後盾。圖／台灣世界展望會提供
台灣世界展望會社工員疫情挑戰下持續關懷、親送物資，成為弱勢家庭後盾。圖／台灣世界展望會提供

新冠肺炎疫情三級警戒持續，許多弱勢家庭生計正陷入困境，台灣世界展望會指出，疫情升溫後，展望會在國內服務4萬5000名兒童及其脆弱家庭裡面，近4800戶需要民生物資、近4400戶需要緊急經濟協助，還有近1500位有營養餐食、幼兒照顧需求，疫情帶給貧困家庭的衝擊迅速且巨大，不論三餐、生活照顧或遠距學習都更為吃力，亟需社會大眾伸出援手。

台灣世界展望會代理會長李紹齡表示，疫情爆發以來，全台展望會社工員利用通訊軟體或電話訪視展望會服務兒少及家庭，統計至6月8日，發現近4800戶需要民生物資、近4400戶需要緊急經濟協助、近1500位營養餐食或幼兒照顧的需求。

而根據展望會年初調查報告顯示，約43%孩子無個人可使用的數位設備、22%家中沒有網路也沒有設備。李紹齡指出，疫情帶來的停課措施，對許多隔代教養、新住民家庭，帶來許多教育、教養的問題；而經濟面的影響，更將弱勢家庭推向困境。

像是住在南投的小香(化名)，家有4 個兄弟姐妹，父母原本擔任臨時工，收入少又不穩定，學校因疫情停課期間，小香父母為照顧孩子無法外出工作，在沒有收入的情況下，家中三餐和民生物資支出成了一大負擔，展望會社工員查訪後，迅速聯繫地方資源，將白米、奶粉和罐頭等物資送至小香家，並提供展望會特況家庭生活扶助金。

另住在苗栗的小蓁，家中則缺乏遠距上課設備，母親有腦傷不太會操作手機，小蓁要等父親晚間下班才能補足白天的課程進度，更無法即時向老師提問。展望會說，社工員擔心小蓁學習進度落後，於是連結資源親送平板電腦及網卡到小蓁家。收到平板的那一刻，小蓁難掩笑容地說著「謝謝你，讓我沒有跟別人不一樣，我一定會認真學習！」

展望會表示，面對弱勢孩子及家庭的急迫需要，展望會正積極透過遠距訪視服務，提供遠距數位學習資源、餐食物資、急難生活扶助，同時也呼籲大眾在最需要的時刻一起共同關顧國內特況家庭，捐款支持第32屆「飢餓三十人道救援行動」，陪伴脆弱的兒童與家庭度過艱困時刻。

「第32屆飢餓三十人道救援行動」相關活動或捐款資訊可至台灣世界展望會網站 https://www.worldvision.org.tw/

疫情 遠距 社工

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