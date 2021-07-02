快訊

林昶佐嗆柯反遭攤商怒嗆 柯文哲：講543的老百姓不想聽

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空心菜怎麼保存不軟爛？ 內行推「神組合」：兩週還是很新鮮

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友表示空心菜放了幾天葉子容易軟爛，便發文詢問廣大鄉民「保存空心菜的方法」，貼文引起熱烈討論。圖／ingimage
一名網友表示空心菜放了幾天葉子容易軟爛，便發文詢問廣大鄉民「保存空心菜的方法」，貼文引起熱烈討論。圖／ingimage

防疫在家期間，民眾習慣一次採購大量食材，以減少外出活動的次數，但生鮮食材卻難以長時間保存。近日一名網友表示空心菜放了幾天葉子容易軟爛，便發文詢問廣大鄉民「保存空心菜的方法」，貼文引起熱烈討論。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明最近為了防疫都集中單次大量採買，但葉菜類難以保存，五天前買的空心菜「到今天葉子已經爛爛的了」。由於保存不佳會影響食材的口感與新鮮度，苦惱的原PO在文末詢問廣大網友，「請問大家都怎麼保存，才能延長葉菜類的壽命呢？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛幽默回應，「找個洞穴再把空心菜密封起來，要用的時候再來拿，這就是我們常聽到的『空穴來封』」、「買回家以後馬上煮好，保存在肚子裡」、「放進肚子裡，省電省麻煩」。也有網友提供實用建議，「因為疫情我特地買鎖鮮袋，庫存蔬菜放7天都沒問題」、「我是用麻將紙包，免掉擔心報紙油墨的問題。去買一捲，可以用好久好久」、「不要冰太靠近裡面，有的冰箱會讓菜凍傷，會老的更快些」。

多數網友則推薦「紙巾」加上「保鮮袋」的「神組合」，「菜用紙包起來，再裝入塑膠袋綁起來。用紙包是讓紙可以吸掉菜多餘的水份，再用塑膠袋綁好是不讓菜在冰箱流失水分」、「擦乾，放進鎖鮮袋，應該可以撐兩週」、「我用鎖鮮袋放了兩週還是很新鮮，都沒爛爛的耶！（菜不要洗、放一張廚房紙巾）」、「買回家不洗、擦乾，壞掉或潮溼爛掉的葉子拔掉，用廚房紙巾或乾布包起來，放入保鮮袋」。

生鮮 冰箱

延伸閱讀

蝦子退冰頭黑掉她嚇喊「不敢吃」 專家還原真相：常被曲解

哪一種米製品最好吃？ 網友大推「1美食」：蠻特別的食物

他待在家47天電費飆破4千 網苦撐不敢開冷氣：疫情期間好怕收到帳單

顧客點「這根」塞不進箱子 外送員硬載怕停紅燈被偷走

相關新聞

國道服務區微解封規畫曝 人流管制再減半開放賣場飲食

全國三級警戒到7月12日，隨著各地疫情有趨緩趨勢，交通單位「微解封」規畫陸續曝光。除了觀光景點，交通部長王國材證實針對國...

疫情宅在家最瘋哪些生鮮網購？ 鮮奶、雞蛋等10類最受歡迎 「這品項」最不受青睞

外送業者foodpanda自營雲端超市「熊貓超市」統計，今年5月本土疫情爆發後，五大外送趨勢帶動生鮮食材、冷凍食品訂單成長超過3倍。

中華職棒啦啦隊女神巫苡萱 月存5萬養老金

近年來，中華職棒啦啦隊在棒球場上的影響力不容小覷，許多球迷花錢買票進場看球時，也會跟著台上啦啦隊大跳應援舞。中職各球團花盡心思經營啦啦隊，越來越多成員也因此受到關注。

戒菸專用！戒必適膜衣錠「長出不純物」回收60萬顆 輝瑞暫停供貨

輝瑞藥廠生產的戒菸專用的口服藥物戒必適膜衣錠，因藥品生成疑似亞硝酸類不純物，其含量超過自訂規格，共計有2項產品，將自主回...

他待在家47天電費飆破4千 網苦撐不敢開冷氣：疫情期間好怕收到帳單

台灣進入三級警戒已逾1個多月，民眾不只在家上班，平時也不敢隨意出門，導致家庭用電量暴增。最近就有一名網友堅守在家整整47天，他曬出電費帳單，顯示用電量比上期超出318%，文章曝光後也釣出一票網友大嘆「好怕疫情期間的電費」。

想保持社交距離卻有人「自動黏上來」？ 麻醫霸氣給解方 網友讚爆

台灣疫情持續發展，除了出門全程戴口罩外，也要與人保持社交距離，但有些人排隊仍不習慣維持一定的距離，仍喜歡貼緊緊、肉貼肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。