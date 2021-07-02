空心菜怎麼保存不軟爛？ 內行推「神組合」：兩週還是很新鮮

防疫在家期間，民眾習慣一次採購大量食材，以減少外出活動的次數，但生鮮食材卻難以長時間保存。近日一名網友表示空心菜放了幾天葉子容易軟爛，便發文詢問廣大鄉民「保存空心菜的方法」，貼文引起熱烈討論。

原PO在FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他在文中說明最近為了防疫都集中單次大量採買，但葉菜類難以保存，五天前買的空心菜「到今天葉子已經爛爛的了」。由於保存不佳會影響食材的口感與新鮮度，苦惱的原PO在文末詢問廣大網友，「請問大家都怎麼保存，才能延長葉菜類的壽命呢？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛幽默回應，「找個洞穴再把空心菜密封起來，要用的時候再來拿，這就是我們常聽到的『空穴來封』」、「買回家以後馬上煮好，保存在肚子裡」、「放進肚子裡，省電省麻煩」。也有網友提供實用建議，「因為疫情我特地買鎖鮮袋，庫存蔬菜放7天都沒問題」、「我是用麻將紙包，免掉擔心報紙油墨的問題。去買一捲，可以用好久好久」、「不要冰太靠近裡面，有的冰箱會讓菜凍傷，會老的更快些」。

多數網友則推薦「紙巾」加上「保鮮袋」的「神組合」，「菜用紙包起來，再裝入塑膠袋綁起來。用紙包是讓紙可以吸掉菜多餘的水份，再用塑膠袋綁好是不讓菜在冰箱流失水分」、「擦乾，放進鎖鮮袋，應該可以撐兩週」、「我用鎖鮮袋放了兩週還是很新鮮，都沒爛爛的耶！（菜不要洗、放一張廚房紙巾）」、「買回家不洗、擦乾，壞掉或潮溼爛掉的葉子拔掉，用廚房紙巾或乾布包起來，放入保鮮袋」。