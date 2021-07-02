環南、家禽市場休市3天 業界估到下周逾30萬隻雞滯銷

北市環南市場疫情大爆發，快篩篩出41人陽性，指揮中心決定環南市場、家禽批發市場休市三天清消，加上新北禽的疫情，雙北兩大家禽市場產能停滯，中華民國養雞協會推估，到下周至少會有30多萬隻雞滯銷；農委會則說，並不影響雙北地區家禽供應。

農委會畜牧處副處長江文全表示，已經委請養雞協會媒合產地與消費端，環南市場休市三天，不影響雙北地區家禽供應。

中華民國養雞協會土雞組組長翁頂翔表示，台北家禽批發市場休市三天清消，扣掉周日本來就沒有屠宰，約會有20萬隻雞無法北上，產地只好放著繼續飼養，原本11周齡養到12周齡，現階段土雞價格略高，主要是過去這時間是土雞消費淡季，因此養雞業者會自主減產飼養，沒想到今年遇到三級疫情，需求大增，物以稀為貴，量少因此價揚，這也是幾十年來反常的現象。

翁頂翔表示，雞隻供應市計劃生產，幾天銷售停滯，就會影響排程，到下周推估就會超過30萬隻滯銷，若雞農急著出售，價格就可能下跌，該怎麼辦，昨與農委會討論，但尚未有結論。

他表示，北部都會區屠宰場本來就不夠，大型屠宰場大多在中南部，但中南部的屠宰場原本就有自己的屠宰量能，不太可能額外插進來應付雙北需要的量，昨天推估，其他屠宰場僅可應付雙北三成，就算竭盡全力幫忙，最多也就五成。

翁頂翔說，新北泰山的家禽批發市場之前舅舅已經爆發群聚，主要是移工的感染，新北有九條屠宰線，現階段僅剩下兩條屠宰線，且原本的移工全數跑光，僅剩下兩條屠宰線的本國籍工作人員，剩下的人無法也無法支援環南原本的量能。

他表示，現在出不是採取產地屠宰後，再把肉品運到北部，但要賣給誰這就很有問題了，原本的行銷運輸抓機車，不可能把行口銷售的通路客戶拱手讓人，若要重新媒合，轉換通路會有很多人失業，這需要農委會規劃。

養鴨協會秘書長李鴻忠表示，環南市場休市，對養鴨業者影響小，原本在環南一天需要殺1萬多隻鴨，但七、八年前市場改建時，就已經轉到桃園大園的屠宰場，他說，現在是消費型態改變，各行各業都受影響，人民口袋沒錢，消費意願非常低，整體鴨肉買氣至少降了三成以上。