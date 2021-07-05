「就像隨身多了一位理財幫手！」國泰世華數位帳戶網銀ＡＰＰ，免出門就能搞定大小事

新冠疫情嚴峻，使民眾減少外出、減少聚集，無論購物、玩樂、餐點、工作、辦事情、繳費……，逐漸習慣在家透過手機上網搞定。疫情下的宅生活，也使金融APP成為防疫新戰力，根據金管會最新統計，截至2021第一季，國內數位存款戶已達 415 萬戶，季增 22.65%，增幅明顯因為疫情加快。

▲疫情下的宅生活，使金融APP成為防疫新戰力。 圖／shutterstock 提供

宅在家也要享受豐富便利的生活，當然不能少了銀行的數位服務和帳戶來助攻！國泰世華銀行帳戶線上即可申辦，民眾只需使用手機下載國泰網銀APP，透過國泰世華信用卡、「其他銀行帳戶」或「視訊+憑證」，在家就能完成開戶，免除須跟銀行預約開戶服務後到銀行臨櫃辦理。而且只要填寫一次資料，台幣和外幣帳戶就能同時開好，並且還可以直接在銀行App裡加開國泰證券戶。而新增子帳戶設立儲蓄目標，更是讓用戶再也不需要拆分銀行帳戶，直接一個App管理所有帳戶，而每個母帳戶最多可新增5個子帳戶，讓使用者在家就能輕鬆理財，隨身自主地掌握資產。無論是繳費、儲蓄、多元投資、外幣買賣，都能透過國泰網銀App一指搞定，靈活彈性，快速方便，提供使用者最貼心的行動金融體驗。

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▲國泰世華銀行數位帳戶線上即可申辦，還可加開證券戶，或新增子帳戶設立儲蓄目標。 圖／shutterstock 提供

許多用戶在體驗過後表示：「方便又安全，就像隨身多了一位理財幫手」、「APP介面設計很人性化，直覺式操作，長輩能夠輕鬆上手」、「安全控管做得很全面，使用起來很安心」、「薪水一入帳就可以接到通知」、「以前需要跑銀行辦的事，現在通通都能透過手機APP就搞定了」、「大熱天不用出門跑銀行，感覺真不錯」。

▲國泰世華數位帳戶APP介面設計人性化，直覺式操作，長輩也能輕鬆上手。 圖／國泰世華銀行 提供

為鼓勵民眾在家理財免出門，國泰世華銀行推出「網銀APP線上開戶，防疫有禮抽大獎」活動：即日起至8/31，使用APP線上開戶並完成指定任務者，前5,000名可獲得新台幣100元獎勵金；前1,000名優先完成者，再加碼抽新台幣5,000元獎勵金，共抽出3名。現在就來線上開戶抽大獎>> 網銀App線上開戶 | 防疫有禮抽大獎 - 國泰世華銀行

▲活動期間使用APP線上開戶並完成指定任務者，有機會獲得5,000元獎勵金。 圖／國泰世華銀行 提供

本文係由國泰世華銀行邀約