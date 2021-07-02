快訊

環南確診疫調拚下午5時完成 市場停業3天

環南市場染疫擴大！6月8日起出入者發送疫情警示簡訊

宅家追劇注意！趨勢科技偵測盜版影音網站連結激增21倍

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
善用趨勢科技防詐達人於Chrome和Edge的工具列功能，可為使用者自動偵測，並提供瀏覽網站的安全風險警告。圖／趨勢科技提供
善用趨勢科技防詐達人於Chrome和Edge的工具列功能，可為使用者自動偵測，並提供瀏覽網站的安全風險警告。圖／趨勢科技提供

三級警戒延長，民眾齊心宅在家防疫，上網追劇是打發時間的主要選項，但如果不小心點擊到惡意連結，可能就會外洩個資！根據趨勢科技統計，今年上半年已為台灣攔截高達1,470萬筆惡意網址，自中央流行疫情指揮中心宣布進入全國第三級防疫警戒後，趨勢科技防詐達人偵測到的盜版影音網站連結更是激增21倍，提醒大眾宅居追劇放鬆之餘，務必多加留意，為個資安全把關。

疫情期間民眾減少外出活動，居家休閒娛樂需求大增，各式假冒Netflix等串流影音平台的釣魚詐騙手法紛紛出籠。趨勢科技指出，不肖份子會偽裝成Netflix官方通知，透過簡訊或電子郵件發送訊息，宣稱Netflix綁定帳號的付款方式已變更或失效，例如「您的訂閱將結束，請更新付款方式」或是「付費方式有問題，已先暫時保留您的帳號」等訊息，企圖誘導使用者進入釣魚網站，藉機盜取使用者所輸入的帳號及信用卡等重要個資。

趨勢科技提醒，除了Netflix釣魚詐騙的網路陷阱外，使用盜版影音網站更是潛藏著資安風險，一旦不慎點擊惡意連結，可能未經使用者同意或未知的狀況下，就不知不覺下載了惡意程式，面臨裝置中毒問題，甚至重要個資遭竊的風險。趨勢科技建議留意以下要訣，保護個資：

1.避免使用盜版影音網站追劇

追劇時千萬避免使用盜版影音網站，切勿隨意點選可疑與來路不明的連結，慎防裝置中毒與個資外洩的資安風險。

2.使用官方網站登入影音平台

在收到來自官方通知訊息時，不要輕易使用對方提供的登入驗證連結，趨勢科技建議從官方網站登入查證，防止駭客以釣魚網站盜用影音平台帳密。

3.善用工具判別連結是否安全

可善用趨勢科技防詐達人於Chrome和Edge的工具列功能，會為使用者自動偵測，並提供瀏覽網站的安全風險警告，即使訊息來源看似來自於官方，也有可能是不肖分子偽冒的官方訊息。先將可疑的網址或訊息轉傳給趨勢科技防詐達人LINE＠帳號或是防詐達人臉書版辨別真偽，不僅能迅速確認是否為惡意連結，也可大幅減少個資外洩的風險。

同時，現今網路詐騙已不限於單一詐騙手法，建議大眾透過如PC-cillin 2021雲端版等專業防毒軟體，為電腦提供完整保護，手機裝置也可下載趨勢科技行動安全防護，在接觸到可疑詐騙惡意網址前搶先予以攔阻，自動封鎖惡意網頁。

各式假冒Netflix等串流影音平台的釣魚詐騙手法紛紛出籠，不肖份子會偽裝成Netflix官方通知，宣稱Netflix綁定帳號的付款方式已變更或失效，誘導使用者進入釣魚網站。圖／趨勢科技提供
各式假冒Netflix等串流影音平台的釣魚詐騙手法紛紛出籠，不肖份子會偽裝成Netflix官方通知，宣稱Netflix綁定帳號的付款方式已變更或失效，誘導使用者進入釣魚網站。圖／趨勢科技提供
趨勢科技行動安全防護透過最新網頁偵測技術，在接觸到可疑詐騙與惡意網址前搶先予以攔阻，自動封鎖惡意網頁。圖／趨勢科技提供
趨勢科技行動安全防護透過最新網頁偵測技術，在接觸到可疑詐騙與惡意網址前搶先予以攔阻，自動封鎖惡意網頁。圖／趨勢科技提供
趨勢科技提醒民眾宅家追劇放鬆之餘，慎防偽串流影音釣魚連結外洩個資。圖／趨勢科技提供
趨勢科技提醒民眾宅家追劇放鬆之餘，慎防偽串流影音釣魚連結外洩個資。圖／趨勢科技提供
趨勢科技提醒，可將可疑網址或訊息轉傳給趨勢科技防詐達人辨別真偽，快速判斷連結安全性。圖／趨勢科技提供
趨勢科技提醒，可將可疑網址或訊息轉傳給趨勢科技防詐達人辨別真偽，快速判斷連結安全性。圖／趨勢科技提供

個資 詐騙 影音網站

延伸閱讀

龍潭出現冒牌水務局巡查員 初步調查動機不明　

齊力對抗疫情海嘯 摩曼頓聯手電商推運動導購聯盟

看盜版被抓包藍心湄直喊「對不起」　馬上做出這舉動網友給肯定

《屍戰朝鮮：雅信傳》上線時間公開！Netflix加碼宣布朱智勛將出演第二部外傳《世子傳》

相關新聞

疫情宅在家最瘋哪些生鮮網購？ 鮮奶、雞蛋等10類最受歡迎 「這品項」最不受青睞

外送業者foodpanda自營雲端超市「熊貓超市」統計，今年5月本土疫情爆發後，五大外送趨勢帶動生鮮食材、冷凍食品訂單成長超過3倍。

中華職棒啦啦隊女神巫苡萱 月存5萬養老金

近年來，中華職棒啦啦隊在棒球場上的影響力不容小覷，許多球迷花錢買票進場看球時，也會跟著台上啦啦隊大跳應援舞。中職各球團花盡心思經營啦啦隊，越來越多成員也因此受到關注。

戒菸專用！戒必適膜衣錠「長出不純物」回收60萬顆 輝瑞暫停供貨

輝瑞藥廠生產的戒菸專用的口服藥物戒必適膜衣錠，因藥品生成疑似亞硝酸類不純物，其含量超過自訂規格，共計有2項產品，將自主回...

他待在家47天電費飆破4千 網苦撐不敢開冷氣：疫情期間好怕收到帳單

台灣進入三級警戒已逾1個多月，民眾不只在家上班，平時也不敢隨意出門，導致家庭用電量暴增。最近就有一名網友堅守在家整整47天，他曬出電費帳單，顯示用電量比上期超出318%，文章曝光後也釣出一票網友大嘆「好怕疫情期間的電費」。

想保持社交距離卻有人「自動黏上來」？ 麻醫霸氣給解方 網友讚爆

台灣疫情持續發展，除了出門全程戴口罩外，也要與人保持社交距離，但有些人排隊仍不習慣維持一定的距離，仍喜歡貼緊緊、肉貼肉...

環南、家禽市場休市3天 業界估到下周逾30萬隻雞滯銷

北市環南市場疫情大爆發，快篩篩出41人陽性，指揮中心決定環南市場、家禽批發市場休市三天清消，加上新北禽的疫情，雙北兩大家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。