宅家追劇注意！趨勢科技偵測盜版影音網站連結激增21倍
三級警戒延長，民眾齊心宅在家防疫，上網追劇是打發時間的主要選項，但如果不小心點擊到惡意連結，可能就會外洩個資！根據趨勢科技統計，今年上半年已為台灣攔截高達1,470萬筆惡意網址，自中央流行疫情指揮中心宣布進入全國第三級防疫警戒後，趨勢科技防詐達人偵測到的盜版影音網站連結更是激增21倍，提醒大眾宅居追劇放鬆之餘，務必多加留意，為個資安全把關。
疫情期間民眾減少外出活動，居家休閒娛樂需求大增，各式假冒Netflix等串流影音平台的釣魚詐騙手法紛紛出籠。趨勢科技指出，不肖份子會偽裝成Netflix官方通知，透過簡訊或電子郵件發送訊息，宣稱Netflix綁定帳號的付款方式已變更或失效，例如「您的訂閱將結束，請更新付款方式」或是「付費方式有問題，已先暫時保留您的帳號」等訊息，企圖誘導使用者進入釣魚網站，藉機盜取使用者所輸入的帳號及信用卡等重要個資。
趨勢科技提醒，除了Netflix釣魚詐騙的網路陷阱外，使用盜版影音網站更是潛藏著資安風險，一旦不慎點擊惡意連結，可能未經使用者同意或未知的狀況下，就不知不覺下載了惡意程式，面臨裝置中毒問題，甚至重要個資遭竊的風險。趨勢科技建議留意以下要訣，保護個資：
1.避免使用盜版影音網站追劇
追劇時千萬避免使用盜版影音網站，切勿隨意點選可疑與來路不明的連結，慎防裝置中毒與個資外洩的資安風險。
2.使用官方網站登入影音平台
在收到來自官方通知訊息時，不要輕易使用對方提供的登入驗證連結，趨勢科技建議從官方網站登入查證，防止駭客以釣魚網站盜用影音平台帳密。
3.善用工具判別連結是否安全
可善用趨勢科技防詐達人於Chrome和Edge的工具列功能，會為使用者自動偵測，並提供瀏覽網站的安全風險警告，即使訊息來源看似來自於官方，也有可能是不肖分子偽冒的官方訊息。先將可疑的網址或訊息轉傳給趨勢科技防詐達人LINE＠帳號或是防詐達人臉書版辨別真偽，不僅能迅速確認是否為惡意連結，也可大幅減少個資外洩的風險。
同時，現今網路詐騙已不限於單一詐騙手法，建議大眾透過如PC-cillin 2021雲端版等專業防毒軟體，為電腦提供完整保護，手機裝置也可下載趨勢科技行動安全防護，在接觸到可疑詐騙惡意網址前搶先予以攔阻，自動封鎖惡意網頁。
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