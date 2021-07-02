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別鬆懈！12日前國家風景區遊樂園關閉 觀光局籲勿群聚

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
全台遊樂園持續暫停營業到7月12日。示意圖。圖／劍湖山世界提供
全台遊樂園持續暫停營業到7月12日。示意圖。圖／劍湖山世界提供

全國三級警戒延長到7月12日，不過近日鬆懈狀況頻傳，令人相當擔憂，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天要用呼籲疫情仍有群聚延燒須留意。交通部觀光局說，各國家風景區、遊樂景點持續封閉及暫停營業，並請各旅行社暫停辦理國內旅遊。

觀光局說，考量國家風景區轄管服務據點，直接影響人民生計連結性較低，將配合指揮中心政策，徹底落實防疫政策，避免警戒期不必要的旅遊群聚活動接觸，已要求嚴格執行景區勸離民眾、全程配戴口罩，假日加強巡檢，如有不聽勸離或未帶口罩者即當場取締舉發。

觀光局說，除仍請各旅行社暫停辦理國內旅遊外，各轄管國家風景區依據指揮中心解封規畫實施防疫措施，含遊客中心、資訊站、展示空間維持全面關閉；戶外空間，勸導遊客保持1.5公尺社交距離，並加強派員管制及巡查。

觀光遊樂業部分，觀光局說，自即日起至7月12日暫停營業。已通知業者配合辦理，各家業者均已公告暫停營業時間於進出口及相關網站。

至於旅行業，觀光局說，全國三級警戒至7月12日，續請旅行社暫停辦理國內旅遊至7月12日，並再次呼籲旅行業者配合政府政策，在中央流行疫情指揮中心未解除三級警戒前，請旅行社遵守相關規定。

觀光局說，旅客如欲取消行程（出發期間即日至7月12日），請旅行社以對旅客最有利者為優先考量，應依據國內旅遊定型化契約第 13 條及國內個別旅遊定型化契約第12條規定，即旅行社應提出已代繳行政規費或已支付必要費用單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

旅行社 觀光局 國家風景區

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