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香菜搭披薩再掀戰爭？農委會發文力挺：維生素C比番茄多3倍

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友發現必勝客的香菜皮蛋豬血糕披薩。 圖擷自PTT
有網友發現必勝客的香菜皮蛋豬血糕披薩。 圖擷自PTT

必勝客近期推出「香菜皮蛋豬血糕披薩」，如此罕見的台式配料顛覆不少網友三觀。行政院農業委員會也趁勢科普香菜小知識，指出雖然很多人都抗拒香菜，但其實營養價值超高，光是每100克的香菜維生素C就比番茄多出3倍。

農委會臉書昨(1)日發文，日常生活中觀察到許多人愛「戰」麵線、刈包到底該不該加香菜，濃郁的味道讓不少人又愛又恨。單純就營養價值成分來說，香菜富含維生素A、C、B1、B2、K、胡蘿蔔素，也有豐富的鈣、鐵、磷、鎂等。其中維生素C每100克高達63毫克，「比番茄多3倍」；胡蘿蔔素也比番茄、菜豆、黃瓜等高出10倍之多。

圖擷自農委會臉書
圖擷自農委會臉書

曾買過香菜的民眾或許會發現，香菜不太容易保存，過沒多久便容易發黑。農委會也傳授專業的保存小撇步，好好清洗是一大重點，建議清洗後晾乾裝進保鮮盒，放進冰箱冷藏或冷凍，直到要時再解凍即可。

不過即便營養價值豐富，但香菜搭上披薩仍舊衝擊視覺及味覺。有網友忍不住揶揄必勝客，笑說「香菜皮蛋豬血糕披薩」恐怕引來義大利人氣到宣戰。

農委會 必勝客

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