心肌梗塞疫情就醫平均遲40分 每超過半小時增7.5%死亡

三級警戒至今，疫情期間心肌梗塞就醫率下降，台灣40家重度級急救責任醫院數據顯示，去年2至4月比起前年同期，病人因急性心肌梗塞發作至醫院救治時間，從142分鐘提高到180分鐘，延遲近40分鐘才就醫，恐錯失黃金治療期。專家指出，每延誤30分鐘治療，死亡風險將增加7.5%

台灣心肌梗塞學會理事長黃偉春今天分享，近一個月急診救治的心肌梗塞病人的病危比例有提高，有些病人到院已休克、甚至心跳停止。急性心肌梗塞病人每延誤30分鐘治療，死亡風險將增加7.5%。

從症狀發生至灌流的「速度」是影響死亡率的關鍵，黃偉春說，可分為三個時間段，症狀發作至救護後送時間、救護車運送時間、到院後緊急心導管時間。目前疫情管制，急診到院後也需進行新冠肺炎快篩，結果出爐約需至少30分鐘，將延後緊急心導管介入治療時間，因此縮短到院前的救護時間更顯重要。

至於心肌梗塞的徵兆，台灣老人急重症醫學會理事長葉宏一指出，冠心病的高風險族群如高血壓、血脂異常、高血糖以及慢性腎臟功能不良或有過心肌梗塞病史者，若身體出現異狀如胸痛、胸悶、上腹痛，合併呼吸困難、冒冷汗，且症狀持續超過30分鐘，就要懷疑是急性心肌梗塞，並切勿拖延。

台灣5月起進入社區感染，葉宏一說，三高病人的回診、領藥率都明顯降低，有病人甚至自行減藥，進一步詢問發現，多是因擔憂入院染疫的風險，但慢性疾病病人於疫情期間更應積極遵循醫囑用藥，尤其是有心肌梗塞病史者，每7人就有一人會在一年內復發，若未妥善控制三高、不遵循醫囑服用抗血小板等藥物，復發機率會更高。

他說，遵循醫囑不只避免心肌梗塞發作，更可降低感染後的重症風險。

台灣心肌梗塞學會、台灣老人急重症醫學會共同表示，慢性病患於疫情期間，因宅在家中往往飲食增量、運動減少、服藥不規律及延遲就醫，造成風險大幅上升，心肌梗塞發生率也可能因此增加，目前全台心臟病急救的醫療量能充足，且實施高規格感染控制，呼籲高風險族群以「保心三招」自保，包含規律用藥、備小卡、急送醫，關注自身健康。

●保心三招

一、規律用藥：慢性病患應遵循醫囑，切勿自行減藥避免復發，疫情期仍可透過安心就診方案定時回診拿藥，包含各醫院提供之遠端視訊門診、戶外安心門診、戶外慢箋領藥。

二、備小卡：民眾可於健保卡旁放置就醫小卡，填入慢性病史、用藥資訊、就診醫院，並告知同住者或打119時告知小卡上資訊，救護人員能更精準判別病情後送正確醫院，也幫助到院後醫師精準用藥、提高診治效率。

三、急送醫：謹記心肌梗塞症狀保命口訣：「心痛喘、冒冷汗，卡緊叫，救護車！」，出現症狀時立即呼叫119送醫，防疫期間也切勿忍耐症狀。若救護車到達前已休克昏迷，旁人應協助對病人進行人工呼吸(CPR)搶救，若現場有第三人請至最近的體外去顫器(AED)地點取回機器來搶救。