防疫長時間在家身心緊繃 玉里醫院分享5招「灌溉心田」

三級警戒持續，許多民眾都相當配合，減少外出與社交活動，但長時間待在家，容易感到緊繃和焦慮，也有不少人肩負照顧家庭的壓力，情緒無法獲得緩解，轉化成失眠、沒胃口等症狀，衛福部玉里醫院心理衛生社工師分享「灌溉心田」5法，鼓勵民眾調適生活，照顧好內在的自己。

平時在精神醫療機構門診及病房服務的玉里醫院心理衛生社工師范永樂說，這段時間聽到不少病友家屬提起警戒期間的生活，有的人因為居家辦公，必須長時間面對家人、孩子，也有的長輩因孩子都在外縣市，因疫情無法回鄉，想念孩子又怕造成對方困擾，不敢表達思念，還有婦人時刻照顧失智的另一伴，每天感到疲累、生活很緊繃，壓力很大。

范永樂說，防疫生活讓家庭照顧者內在更加緊繃，必須適度調適情緒和生活方法，建議5招在家「灌溉心田」的方式，吸收正能量。

第一是營造情境，讓大腦可以舒緩休息，比如可採舒服的坐姿或是躺下來，放一些大自然的配樂，像是海浪的聲音或者蟲鳴鳥叫，想像自己在大自然中悠然地散步或發呆；第二是「看見希望」，可採園藝治療方式，看見希望感和生命力，最多人使用的是種豆芽菜，觀察種植過程中的變化，清潔家中環境也是選擇之一。

第三是「找回生活規律性」，范永樂說，有些人因為不能出門，整天在家追劇或者睡覺，日子渾渾噩噩，甚至不知道今天哪一天，建議可以提醒方式、提醒時間，讓身體自動記憶作息，如果孩子在家，可以搭配上下課鐘聲輔佐調整課業學習、生活作息等。

另外也要學者表達感受和表達在乎。可以用繪畫、練習樂器、瑜珈、伸展健康操等方式，表達心中感受，同時也能夠抒解壓力；另外，就算因防疫無法和讓家人、朋友聚會，還是可透過電話或是視訊聯繫，表達關心與在乎，給彼此更多祝福。