環境惡劣疫病爆發還不警醒？ 動保團體籲停止活禽交易

批發市場疫情嚴峻，環南市場全面PCR篩檢，篩出41人陽性，北市市場處封閉全面消毒三天，包括緊鄰的家禽批發市場也同步休市清消，動保團體表示，活禽交易屠宰落後且不衛生，新冠肺炎疫情嚴峻之外，更應憂心人畜共通的禽流感；由於禽肉的生產屠宰量能是足夠的，因此提出廢除活禽交易制度，在地屠宰、冷鏈運輸、使用屠體交易，減少病菌傳播。

台灣動物社會研究會說，活禽交易有病毒全台跑、動物痛苦、環境汙染等三大缺失。人口稠密的雙北都會區，至今卻仍存在「活禽交易市場與屠宰場」。

台灣動物社會研究會說，每日多達十幾萬隻雞鴨，被塞在狹小的鐵籠中，從散落中南部各地的牧場「大混雜」後，再運送到雙北家禽市場，台北環南綜合批發市場及雙北活禽交易市場屠宰場近日相繼爆發群聚感染，除了新冠肺炎病外，公衛學者憂心的人畜共通傳染病便是「禽流感」，這種把活禽大老遠載到人口密集區交易、屠宰，南雞北運不僅帶給動物不必要的痛苦，更增加禽流感病毒傳播、重組的風險，成為防堵人畜共通疫情的大破口，多數先進國家都已廢除。

動社表示，每天約10萬隻來自各地不同農場的雞鴨被送到雙北家禽市場的雞隻，需裝籠、裝載、運輸、卸載、繫留、理貨到屠宰，前後至少12個小時，被各攤商抓出來目視或秤重，依不同重量、大小「理貨」篩選，再丟進不同籠內人工「分級」，工作環境惡劣悶熱，且不合動物福利。

此外，雙北活禽交易每天從中南部運送10萬隻活禽產生的羽毛、糞便等廢棄物最後還必須再運回中南部處理，環境造成負擔，加劇禽流感散播的風險。

中興大學動物科學系特聘教授陳志峰表示，環南市場出現有其歷史背景，但經過都市發展變革，雖然政府有對環南周邊的環境進行改善，但台北的居住環境密度與40年前已經有很大差異，環南空間有限，屠宰是們專業，現階段的樣態，也不符合先進國家屠宰標準，不僅只是肉品品質以及人道屠宰方面，都有很大改善空間，應該重建交易制度，輔導業者轉型。

台北市長柯文哲曾在2019年10月參訪家禽批發市場，並在臉書上發布影片:「認真面對家禽市場的問題」，承認目前缺失，雙北市長在2019年底的雙北合作交流會議中，達成應於新北市合建現代化、人道化、符合HACCP家禽批發市場的共識，並決議成立專案小組協商，但三次會議紀錄都只寫著「請雙方持續研議規劃辦理」，無實質進度。