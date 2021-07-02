關島Air V＆V大降價、入境免隔離 雄獅5日團完售

繼關島入境免隔離之後，關島旅遊局再度釋放旅遊利多，今（2）日宣布，原訂Air V&V計畫須支付的880美元費用，將大幅降為300美元起，降幅高達76%。

據關島旅遊局最新資料，未來旅客參與Air V&V計畫僅需支付100至200美元的疫苗接種服務費（嬌生100美元；莫德納、輝瑞200美元），以及200美元的PCR檢測費，旅客可自行前往飯店大廳或是宴會廳接種，若需醫療人員專程前往房間接種，則需多支付75美元服務費。

此外，關島旅遊局日前也宣布，7月4日起旅客持陰性PCR報告入境關島免隔離，因此，從機場至飯店的交通接駁可自行安排。此外，關島政府也研擬，將提供前5千名入境關島旅客贈送500美元購物金，可用於指定巴士、計程車、租車、當地旅行社、餐廳及商店等。

接連釋放旅遊利多，關島疫苗團也陸續滿團。雄獅旅遊表示，目前7月6、10、14、18日出發的關島5天機加酒行程，已全數完售；7月22日出發的22天機加酒行程開賣5天已收訂近7成。業者表示，因應關島Air V&V計畫費用大幅降價，以及入境免隔離政策，22天商品需求增加，將向航空公司提出7月26日、8月12日兩航次的直航需求。

旅遊電商平台KKday也提出歸國後的配套優惠，購買關島自由行商品的旅客、不限訂購旅行社，7月1日起至7月14日皆可享有返台防疫旅館95折訂房的優惠，最高可獲得住宿金近5,000元。另針對所有購買KKday海外自由行商品的台灣旅客，不限回程地，1元起即可超值預訂，享賓士專車安心送機的貼心服務。