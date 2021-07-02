快訊

直播／環南市場增41例陽性！陳時中急赴現場11:30臨時記者會

獨／喬友防疫旅館老闆認了！擔心大家衝出來通知「警鈴是測試」

關島Air V＆V大降價、入境免隔離 雄獅5日團完售

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
關島也推出線上電子申報表，入境零接觸。圖／關島旅遊局提供
關島也推出線上電子申報表，入境零接觸。圖／關島旅遊局提供

關島入境免隔離之後，關島旅遊局再度釋放旅遊利多，今（2）日宣布，原訂Air V&V計畫須支付的880美元費用，將大幅降為300美元起，降幅高達76%。

據關島旅遊局最新資料，未來旅客參與Air V&V計畫僅需支付100至200美元的疫苗接種服務費（嬌生100美元；莫德納、輝瑞200美元），以及200美元的PCR檢測費，旅客可自行前往飯店大廳或是宴會廳接種，若需醫療人員專程前往房間接種，則需多支付75美元服務費。

此外，關島旅遊局日前也宣布，7月4日起旅客持陰性PCR報告入境關島免隔離，因此，從機場至飯店的交通接駁可自行安排。此外，關島政府也研擬，將提供前5千名入境關島旅客贈送500美元購物金，可用於指定巴士、計程車、租車、當地旅行社、餐廳及商店等。

接連釋放旅遊利多，關島疫苗團也陸續滿團。雄獅旅遊表示，目前7月6、10、14、18日出發的關島5天機加酒行程，已全數完售；7月22日出發的22天機加酒行程開賣5天已收訂近7成。業者表示，因應關島Air V&V計畫費用大幅降價，以及入境免隔離政策，22天商品需求增加，將向航空公司提出7月26日、8月12日兩航次的直航需求。

旅遊電商平台KKday也提出歸國後的配套優惠，購買關島自由行商品的旅客、不限訂購旅行社，7月1日起至7月14日皆可享有返台防疫旅館95折訂房的優惠，最高可獲得住宿金近5,000元。另針對所有購買KKday海外自由行商品的台灣旅客，不限回程地，1元起即可超值預訂，享賓士專車安心送機的貼心服務。

KKday表示，已啟動防疫飯店15日住宿方案，目前首波以台北地區星級防疫飯店合作居多，有高達9成的旅客會直接選擇訂購星級酒店，高於飯店特性、距離與服務等消費考量。

關島政府推出疫苗支援企劃AIR-VV（Vaccines Vacation），宣布開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗。圖／雄獅旅遊提供
關島政府推出疫苗支援企劃AIR-VV（Vaccines Vacation），宣布開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗。圖／雄獅旅遊提供

關島 疫苗

延伸閱讀

關島又釋利多！ 服務費降逾7成 雄獅再加開2航次

防疫新制 入境普篩今上路

政策轉彎！入境全面篩檢3次 增家用快篩

關島衝刺觀光 要發500美元購物金

相關新聞

疫情宅在家最瘋哪些生鮮網購？ 鮮奶、雞蛋等10類最受歡迎 「這品項」最不受青睞

外送業者foodpanda自營雲端超市「熊貓超市」統計，今年5月本土疫情爆發後，五大外送趨勢帶動生鮮食材、冷凍食品訂單成長超過3倍。

中華職棒啦啦隊女神巫苡萱 月存5萬養老金

近年來，中華職棒啦啦隊在棒球場上的影響力不容小覷，許多球迷花錢買票進場看球時，也會跟著台上啦啦隊大跳應援舞。中職各球團花盡心思經營啦啦隊，越來越多成員也因此受到關注。

因應少子女化鼓勵生養 產檢假增至7天

因應少子女化，行政院昨通過多項配套修法，包括讓夫妻得同時申請育嬰假、並得同時申請育嬰留職停薪津貼；產檢假由五日增為七日；...

疫情襲航運產業逆勢成長 航港局首辦博覽會供逾3千職缺

為強化航運相關科系升學及就業宣導，交通部航港局說，今年度攜手六大航運產業，結合產、官、學三方資源，將於7月22日起辦理首...

他待在家47天電費飆破4千 網苦撐不敢開冷氣：疫情期間好怕收到帳單

台灣進入三級警戒已逾1個多月，民眾不只在家上班，平時也不敢隨意出門，導致家庭用電量暴增。最近就有一名網友堅守在家整整47天，他曬出電費帳單，顯示用電量比上期超出318%，文章曝光後也釣出一票網友大嘆「好怕疫情期間的電費」。

想保持社交距離卻有人「自動黏上來」？ 麻醫霸氣給解方 網友讚爆

台灣疫情持續發展，除了出門全程戴口罩外，也要與人保持社交距離，但有些人排隊仍不習慣維持一定的距離，仍喜歡貼緊緊、肉貼肉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。