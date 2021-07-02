久舜營造號召挽袖捐熱血 加碼送禮券

台灣因新冠肺炎疫情影響，全台三級警戒再度延長，而防疫期間眾人為了安全盡可能不出門，但現今全台的血庫存量告急，為展現同島一命的正能量，久舜營造體現企業關懷精神，號召員工、協力廠商、業主及民眾捲起袖子，在做好自身防疫後，多多奉獻熱血，減少缺血危機。

在7月6日這天，早上9時30分到下午4時，久舜營造在總公司（台北市內湖區新湖二路255號）將有捐血車巡迴，呼籲更多人一起來挽袖捐熱血。

捐血250C.C.者除了原捐血車發送的贈品外，久舜加贈防疫口罩一袋五個和7-11的200元禮券，捐血500C.C.加碼送7-11的300元禮券 (數量有限，僅開放給前二百名報名且完成捐血的人。減少等待與在外停留時間，請先線上預約: https://reurl.cc/VEzp8Z)

久舜營造在北部尚有多個工區，也鼓勵各工區的員工，就近在鄰近的捐血中心，在配合政府的防疫政策與捐血中心的防疫措施下完成捐血。

提醒捐血民眾，捐血作業場所實施1922實聯制，並進行人流控管；等待時請保持社交距離、全程佩戴口罩、酒精消毒手部，也請多加利用網路預約，避免群聚也拯救他人生命。