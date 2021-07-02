疫苗也能拚觀光？關島美國疫苗觀光輿情一次看！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「關島、美國疫苗觀光」話題一個月的網路聲量，帶您了解關島與美國疫苗觀光的網路聲量情形，以及網友對此之討論輿情。

隨著疫情持續延燒，國內疫苗目前供不應求的狀況，令不少民眾感到憂心，而美國疫苗充足，前陣子又形成一股以疫苗刺激觀光的「新常態」，加上近日關島也推出了Air V&V（Vaccines & Vacation）計畫，旅客除了到關島接種疫苗，也能在當地觀光的旅遊方案，更是帶動了一波網路社群的討論聲量。

關島行程航程短、平價受關注 記憶體大廠補助海外打疫苗引爆討論

關島&美國疫苗觀光懶人包與網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

目前我國政府仍禁止旅行社組團出國，也不可以有醫療行為招攬，然而國外政府所推出的疫苗觀光旅遊，仍然在網路上掀起一波「是否要赴海外施打疫苗？」的話題，甚至有不少旅行社業者改推自由行機加酒產品，並附註美國境內可免費施打疫苗的地點，網紅Joeman於五月底就曾上傳一支影片，與旅行社討論去美國打疫苗的可行性，引起網友熱議。

近日關島觀光局更推出了Air V&V計畫，鼓勵12歲（含）以上的旅客到關島接種新冠疫苗，接種完成並採檢陰性後就能在當地旅遊渡假，消息一出馬上吸引網友關注。對台灣民眾而言，相比飛美國，關島Air V&V不僅成行便利，總體價格、花費時間也來得更短，且還提供輝瑞、莫德納和嬌生疫苗讓旅客自由選擇，也因此旅行社自由行行程一開賣便接到源源不絕的訂單，成為民眾們熱議打疫苗的新選項。然而到了6月底，政府為因應Delta變異病毒株肆虐，遂宣布升級邊境管制，規定入境台灣後14日皆應入住防疫旅宿或集中檢疫所，增加了隔離期間所需的時間及金錢成本，掀起「該不該退訂疫苗觀光？」的討論聲浪；但同日也傳出記憶體大廠威剛科技豪氣砸錢，補助員工到關島施打疫苗，網友紛紛留言盛讚：「佛心公司！打疫苗順便海外員工旅遊！」，帶起對於關島疫苗觀光的新一波關注高峰，甚至超越美國疫苗觀光近月的討論聲量。

疫苗旅遊去不去？ 網友認為「為命值得」！

關島&美國疫苗觀光網友討論輿情。 Social Lab社群實驗室/製圖

對於關島與美國的疫苗觀光話題，網友支持與反對的看法參雜，當中支持疫苗觀光的網友多表示，美國疫苗充足，對於經濟允許的人來說是可行的方案，並表示「20萬換一命也值得」，而關島觀光局推出的Air V&V行程，相比赴美，時間、成本都較低，且成行又簡單，就有網友提到「時間多的可以考慮，比去美國便宜」，也有不少人認為此行程「好像真的可以考慮」，不過也有討論提及若打了疫苗副作用嚴重，需就醫甚至隔離，其可能延伸出的另一筆開銷，也需一併納入考慮。另外反對出國接種疫苗的網友，除了討論時間與金錢成本的負擔外，不外乎是擔心出國搭機會增加染疫風險，萬一到了當地有什麼副作用，甚至於在機上不慎確診，那才是「得不償失」。

疫情持續，疫苗成了大家早日恢復正常生活的一線曙光，不管是選擇何種接種方式，每個人的考量點都有所不同，但最基本的還是要做好防疫措施，保護自己，也保護身邊的人。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》