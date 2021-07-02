快訊

指揮中心：莫德納第二批41萬劑疫苗 將提早到5日撥發

華航女機師載莫德納回台 39天回不了家的豁達告白

登山意外頻傳 民眾黨團：應強化山林、用火教育

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
圖為日前玉山八通關森林火災，地形陡峭難行，救災人員必須徒步前往救火。圖／林務局嘉義林區管理處提供
圖為日前玉山八通關森林火災，地形陡峭難行，救災人員必須徒步前往救火。圖／林務局嘉義林區管理處提供

民眾黨立院黨團今天舉行記者會表示，行政院2019年提出「向山致敬」計畫，但隨著民眾一窩蜂前往登山，在經驗、知識及裝備都不足的狀況下意外頻傳，最近更發生玉山大火事件；呼籲政府重新盤整山林教育，且從「山林教育」和「用火教育」著手，從根本解決問題，並且進一步推動「登山專法」。

民眾黨團副總召高虹安表示，台灣山林環境優美，值得民眾細細品味，但大眾的山林教育需要時間轉化，去年共有29萬5731人進入國家公園生態保護區，相較2019年增加32.1%，且發生186件山域事故，較2019年增加61.74%，顯示在開放山林的政策下，普遍民眾的山域教育知識卻嚴重不足，造成意外頻傳，政府應從教育根本做起，除了讓民眾了解山林的美好之處，也應給予大眾足夠的時間理解山林的危險之處。

高虹安指出，落實山林教育普及，應納入國民體育法，才能避免民眾貿然登山發生憾事；此外網路揪團佔登山意外的74%，主要原因在於此類登山團友彼此不熟悉各自登山能力，且裝備不齊和山林認知不足，造成部分山友落單發生憾事，政府也應訂出相關規範，例如持有相關證照才能帶隊登山等。

關於近期發生的玉山森林大火。民眾黨團幹事長蔡壁如表示，這次大火延燒73公頃，相當於過去十年全國合計火災面積242公頃的三成，造成損失的費用不應該由人民承擔。農委會主委陳吉仲5月22日說，對肇事者絕不輕縱，不論是什麼身份，一視同仁，絕對嚴懲不貸，但地檢署及各行政機關至今仍未對肇事者提出假扣押申請，民眾黨團呼籲政府儘速行動，主動進行假扣押程序，防止官員脫產企圖卸責。

蔡壁如指出，森林法34條嚴格規定禁止引火，玉山國家公園只允許公路旁「五個路段」可簡易炊煮，其他一律禁止野炊、燃火。但進入深山的登山路程往往長達好幾天，幾乎難以避免「用火」來炊食。如此嚴格的法律，卻幾乎人人違法形同虛設，政府裝作不知道就不必執法，不斷侵蝕法律尊嚴，政府和民間也因此不可能公開進行「用火教育」。

民眾黨團表示，行政院2019年提出「向山致敬」計畫以來，登山意外隨之增加。圖／民眾黨團提供
民眾黨團表示，行政院2019年提出「向山致敬」計畫以來，登山意外隨之增加。圖／民眾黨團提供

玉山國家公園 民眾黨

延伸閱讀

疫苗開瓶後沒打完怎麼辦？ 基層診所陷入兩難

蔡壁如批蘇貞昌「每條人命都是您的子民怎無動於衷？」

中共在馬祖外海抽砂蓋風機 蔡壁如籲政府關心國之北疆

成效不彰／預算有成效？三級警戒把超前部署打回原形

相關新聞

中華職棒啦啦隊女神巫苡萱 月存5萬養老金

近年來，中華職棒啦啦隊在棒球場上的影響力不容小覷，許多球迷花錢買票進場看球時，也會跟著台上啦啦隊大跳應援舞。中職各球團花盡心思經營啦啦隊，越來越多成員也因此受到關注。

因應少子女化鼓勵生養 產檢假增至7天

因應少子女化，行政院昨通過多項配套修法，包括讓夫妻得同時申請育嬰假、並得同時申請育嬰留職停薪津貼；產檢假由五日增為七日；...

他待在家47天電費飆破4千 網苦撐不敢開冷氣：疫情期間好怕收到帳單

台灣進入三級警戒已逾1個多月，民眾不只在家上班，平時也不敢隨意出門，導致家庭用電量暴增。最近就有一名網友堅守在家整整47天，他曬出電費帳單，顯示用電量比上期超出318%，文章曝光後也釣出一票網友大嘆「好怕疫情期間的電費」。

想保持社交距離卻有人「自動黏上來」？ 麻醫霸氣給解方 網友讚爆

台灣疫情持續發展，除了出門全程戴口罩外，也要與人保持社交距離，但有些人排隊仍不習慣維持一定的距離，仍喜歡貼緊緊、肉貼肉...

登山意外頻傳 民眾黨團：應強化山林、用火教育

民眾黨立院黨團今天舉行記者會表示，行政院2019年提出「向山致敬」計畫，但隨著民眾一窩蜂前往登山，在經驗、知識及裝備都不...

批發市場防疫指引延遲？ 農委會：以北農經驗為案例

北農疫情延燒超過一個半月，衛福部疾管署及農委會日前才推出「批發市場防疫管理措施建議指引」六大措施協助批發市場防疫，引起延...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。