登山意外頻傳 民眾黨團：應強化山林、用火教育

民眾黨立院黨團今天舉行記者會表示，行政院2019年提出「向山致敬」計畫，但隨著民眾一窩蜂前往登山，在經驗、知識及裝備都不足的狀況下意外頻傳，最近更發生玉山大火事件；呼籲政府重新盤整山林教育，且從「山林教育」和「用火教育」著手，從根本解決問題，並且進一步推動「登山專法」。

民眾黨團副總召高虹安表示，台灣山林環境優美，值得民眾細細品味，但大眾的山林教育需要時間轉化，去年共有29萬5731人進入國家公園生態保護區，相較2019年增加32.1%，且發生186件山域事故，較2019年增加61.74%，顯示在開放山林的政策下，普遍民眾的山域教育知識卻嚴重不足，造成意外頻傳，政府應從教育根本做起，除了讓民眾了解山林的美好之處，也應給予大眾足夠的時間理解山林的危險之處。

高虹安指出，落實山林教育普及，應納入國民體育法，才能避免民眾貿然登山發生憾事；此外網路揪團佔登山意外的74%，主要原因在於此類登山團友彼此不熟悉各自登山能力，且裝備不齊和山林認知不足，造成部分山友落單發生憾事，政府也應訂出相關規範，例如持有相關證照才能帶隊登山等。

關於近期發生的玉山森林大火。民眾黨團幹事長蔡壁如表示，這次大火延燒73公頃，相當於過去十年全國合計火災面積242公頃的三成，造成損失的費用不應該由人民承擔。農委會主委陳吉仲5月22日說，對肇事者絕不輕縱，不論是什麼身份，一視同仁，絕對嚴懲不貸，但地檢署及各行政機關至今仍未對肇事者提出假扣押申請，民眾黨團呼籲政府儘速行動，主動進行假扣押程序，防止官員脫產企圖卸責。