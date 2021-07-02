批發市場防疫指引延遲？ 農委會：以北農經驗為案例

北農疫情延燒超過一個半月，衛福部疾管署及農委會日前才推出「批發市場防疫管理措施建議指引」六大措施協助批發市場防疫，引起延遲過慢爭議；農委會表示，北農染疫擴大，過程一直在處理及調整，批發市場管理建議指引，是以北農為處理案例，推出可行的批發市場防疫指引，這份指引也將與地方政府進行視訊會議溝通。

北市議員許淑華日前質疑，北農群聚確診可能增至89人、環南市場確診可能增至52人；台北市政府宣布北市農產、漁產、畜產、花卉等4大公司以及環南市場昨日7月1日、2日進行PCR篩檢廣篩，希望第3天能做出統計報告。

北農第一個案例是5月14日發生，但指揮中心與農委會制定「批發市場防疫管理措施建議指引」 協助批發市場防疫，6月30日才公布，北農、環南市場，甚至新家禽批發市場的疫情，早已一發不可收拾。

指揮中心表示，「批發市場防疫管理措施建議指引」提供主管機關、場域管理單位及工作人員，依實際可行性與適用性，內化為適合個別場域所需的管理措施，供管理單位、從業人員及採購人員遵循辦理，以降低疫情在批發市場的發生機率、規模及社區傳播風險。

農委會副主委陳駿季表示，並非延遲才提出指引，這份指引要求的六大防疫措施，是以北農為範例，已經隨時檢討與修正，不僅只是雙北，也慢慢考慮到全台的批發市場，讓不同縣市的批發市場有所依循，現在中南部的批發市場未傳出重大疫情，不要重複北農的前例，否則，等到問題發生才處理太慢了。

他也說，以北農經驗為全國指引，也要考慮批發市場管理是地方政府，在疫情發生當下，牽涉很多單位，包括地方政府、農委會、疾管署的溝通協調。

聯合國糧食及農業組織早在去年就提出批發市場交易指引，其中並有許多範例，供全世界的批發交易市場參考，陳駿季說，這指引之前，有疾管署的防疫指引、農糧署也發了指引，對於如何防範本身，過去沒有經驗，農委會對於國際的指引都有清楚掌握，但在當下疫情還不太嚴峻時，市場端對衛生安全、人流管制、篩檢等防疫措施，不見得有人願意做，且當下並我國並沒有太多實際經驗。

他說，當初6月5日建議要在北農設快篩站並未被接受，但後來也設了快篩站，處理速度變快也用心，一開始農委會、台北市政府、衛福不考慮的角度不一樣，但慢慢的合作機制與默契越來越好，應變機制有一致性，速度就會加快。