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高壓持續西伸增強 彭啟明：下周一起水氣略多
太平洋高壓逐漸地增強西伸，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天台灣也在高壓勢力的邊緣，風向也轉偏西南到南風。預計周末兩天高壓更為西伸，台灣附近更轉為偏東南風，東南和西南風在感受上會有顯著落差，可能西半部會覺得更熱一點，預計將延續到下周整周時間都是如此，都是晴朗炎熱高溫的天氣。
他說，這幾天受高壓勢力影響，高溫炎熱，中午各地的高溫上看35-38度，仍是以都會地區溫度較高，而熱力作用的發展，最容易發展起來午後雷陣雨，昨天幾乎都沒有發展，今天也類似，如果有也是較為零星在靠山區。周末期間風向轉為偏東南風，預期午後雷陣雨有機會略為增多，甚至從山區延伸到平地，午後的雷陣雨要多加留意。
彭啟明說，而在太平洋高壓的下緣，在菲律賓東方海面有一個東風波動存在，預估這幾天將逐步發展移到菲律賓上空，將進入南海並繼續往西發展，隨著往南海移動，同時也會讓東南風的水氣增多，下周在花蓮台東到屏東的恆春半島等地，降雨機會會略多。
他表示，西半部山區有午後雷雨的機會也會增多，天氣略不穩定一些，下周四之後，東風波動遠離，會再度回到只有太平洋高壓影響下的夏季天氣，類似這兩三天的情境。
彭啟明說，東風波動內，也有機會配合西南季風發展出來熱帶擾動，待後續觀察，熱帶雲簇要發展成為熱帶擾動，低壓環境逐漸發展為熱帶性低氣壓，甚至到發生颱風，都還有一段發展期間，當中發展的變數很多，常常是數倍於颱風發展的數量，進入颱風季不要過度緊張，等到發展成為熱帶性低氣壓再關注。
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