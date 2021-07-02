快訊

疫情孤獨死／婦染疫亡一雙兒女被迫無法送行 陷自責無解

新疆「民族改造」理論？血之控訴的維吾爾法庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高壓持續西伸增強 彭啟明：下周一起水氣略多

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

太平洋高壓逐漸地增強西伸，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天台灣也在高壓勢力的邊緣，風向也轉偏西南到南風。預計周末兩天高壓更為西伸，台灣附近更轉為偏東南風，東南和西南風在感受上會有顯著落差，可能西半部會覺得更熱一點，預計將延續到下周整周時間都是如此，都是晴朗炎熱高溫的天氣。

他說，這幾天受高壓勢力影響，高溫炎熱，中午各地的高溫上看35-38度，仍是以都會地區溫度較高，而熱力作用的發展，最容易發展起來午後雷陣雨，昨天幾乎都沒有發展，今天也類似，如果有也是較為零星在靠山區。周末期間風向轉為偏東南風，預期午後雷陣雨有機會略為增多，甚至從山區延伸到平地，午後的雷陣雨要多加留意。

彭啟明說，而在太平洋高壓的下緣，在菲律賓東方海面有一個東風波動存在，預估這幾天將逐步發展移到菲律賓上空，將進入南海並繼續往西發展，隨著往南海移動，同時也會讓東南風的水氣增多，下周在花蓮台東到屏東的恆春半島等地，降雨機會會略多。

他表示，西半部山區有午後雷雨的機會也會增多，天氣略不穩定一些，下周四之後，東風波動遠離，會再度回到只有太平洋高壓影響下的夏季天氣，類似這兩三天的情境。

彭啟明說，東風波動內，也有機會配合西南季風發展出來熱帶擾動，待後續觀察，熱帶雲簇要發展成為熱帶擾動，低壓環境逐漸發展為熱帶性低氣壓，甚至到發生颱風，都還有一段發展期間，當中發展的變數很多，常常是數倍於颱風發展的數量，進入颱風季不要過度緊張，等到發展成為熱帶性低氣壓再關注。

彭啟明 高溫

延伸閱讀

太平洋高壓顯著 彭啟明：周四起進入夏季炎熱天氣型態

下半年大氣環境趨正常 彭啟明：侵台颱風數量應在平均值

出梅了嗎？ 彭啟明：未來一周天氣逐步轉變中

梅雨滯留鋒下周報到 彭啟明：全台灣將顯著降雨

相關新聞

因應少子女化鼓勵生養 產檢假增至7天

因應少子女化，行政院昨通過多項配套修法，包括讓夫妻得同時申請育嬰假、並得同時申請育嬰留職停薪津貼；產檢假由五日增為七日；...

他待在家47天電費飆破4千 網苦撐不敢開冷氣：疫情期間好怕收到帳單

台灣進入三級警戒已逾1個多月，民眾不只在家上班，平時也不敢隨意出門，導致家庭用電量暴增。最近就有一名網友堅守在家整整47天，他曬出電費帳單，顯示用電量比上期超出318%，文章曝光後也釣出一票網友大嘆「好怕疫情期間的電費」。

想保持社交距離卻有人「自動黏上來」？ 麻醫霸氣給解方 網友讚爆

台灣疫情持續發展，除了出門全程戴口罩外，也要與人保持社交距離，但有些人排隊仍不習慣維持一定的距離，仍喜歡貼緊緊、肉貼肉...

高壓持續西伸增強 彭啟明：下周一起水氣略多

太平洋高壓逐漸地增強西伸，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，今天台灣也在高壓勢力的邊緣，風向也轉...

各地晴朗炎熱 吳德榮：南方擾動影響未來天氣變化

中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的...

宅家頻打掃 痠痛肌腱炎病號多

三級疫情警戒已逾1個多月，聯新國際醫院發現民眾待在家時間變長，清掃和消毒家中環境，導致身體痠痛肌腱炎的個案明顯增加，成了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。