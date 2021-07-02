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各地晴朗炎熱 吳德榮：南方擾動影響未來天氣變化

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣、台北市、新北市地區為黃色燈號。圖／取自氣象局網站
中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣、台北市、新北市地區為黃色燈號。圖／取自氣象局網站

中央氣象局發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，今天白天花蓮縣縱谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台東縣、台北市、新北市地區為黃色燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天太平洋高壓籠罩，各地晴朗炎熱、午後山區偶有局部零星降雨的機率，北部、東部及東南部的最高溫約在37度左右，要注意防曬、防中暑。北部24至37度，中部23至36度，南部23至36度，東部22至37度。

他說，明天、周日兩天東南風帶來的水氣逐漸增多，熱力不穩定度因此提高，西半部晴朗炎熱、山區午後對流增強，有擴及部分平地的機率。

他表示，下周一、周二東南風的水氣續增，西半部仍高溫炎熱、午後雷陣雨範圍擴大，東南方雲系移入東半部及屏東，亦有局部陣雨的機率。下周三、周四東南方移入的雲系脫離，恢復高溫炎熱，西半部午後有局部雷陣雨的天氣。

吳德榮說，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，明天至下周三有熱帶系統由菲律賓東方海面向西通過菲律賓附近，但由於結構鬆散，呈現2個環流中心，主中心進入南海發展，副中心則通過巴士海峽。美國(GFS)模式亦有類似的模擬，但反而以通過巴士海峽的中心強度較強；顯示模式模擬的不確定性，需持續觀察。

不過，他說，兩模式皆模擬台灣附近因此盛行東南風，視其擕帶水氣之多寡，主導近一周的天氣變化。

高溫 吳德榮

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