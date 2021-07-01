影／紀念飛虎隊80周年 航教館特辦線上特展

高雄岡山航空教育展示館為慶祝對日抗戰期間來華助戰的「飛虎隊」80周年，特別舉辦為期半年「飛虎80」特展，適逢疫情三級警戒期間展覽館閉館，改以線上直播方式，讓民眾了解飛虎隊與中美混合聯隊故事。

航空教育展示館表示，今年是飛虎隊成立80年紀念，原應擴大紀念，受疫情影響，空軍官方原預計舉辦營區開放、飛虎隊80周年特展，並邀美國飛虎隊成員或第二代分享事蹟等全部取消，航空教育展示館OT廠商得意志公司董事長陳秀卿基於對軍史的尊重與愛護，決定今天如期開展，並改成線上開幕、辦展。

「飛虎80」特展今天開幕由一手促成航教館的前國防部總督察長、現航教館軍史顧問劉守仁擔任主講，首度以臉書直播加PPT方式，介紹1941年8月1日來華助戰的中華民國空軍美籍志願隊（後稱飛虎隊），因首次舉辦設備及操作較不熟悉，但也吸引300多為對飛機、軍史感興趣的民眾觀看。

「唯有空軍記得軍史，才能做到傳承」劉守仁表示，為這次特展，他於2019年開始籌畫，並到美國拜訪時任飛虎隊指揮官克萊爾.李.陳納德的夫人陳香梅及多位飛虎隊成員，飛虎隊成員知道還有後輩記得他們非常感動，前空軍副總司令葛光越聽聞展覽都想參與。