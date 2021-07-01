快訊

所得稅進帳近6千億 3因素使營所稅年增逾5成

民眾黨真實黨員數曝光！ 黨費收入破千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他待在家47天電費飆破4千 網苦撐不敢開冷氣：疫情期間好怕收到帳單

聯合新聞網 / 綜合報導
炎炎夏日到來，加上防疫期間居家時間拉長，不少人都擔心長時間開冷氣導致電費爆表。示意圖／報系資料照片
炎炎夏日到來，加上防疫期間居家時間拉長，不少人都擔心長時間開冷氣導致電費爆表。示意圖／報系資料照片

台灣進入三級警戒已逾1個多月，民眾不只在家上班，平時也不敢隨意出門，導致家庭用電量暴增。最近就有一名網友堅守在家整整47天，他曬出電費帳單，顯示用電量比上期超出318%，文章曝光後也釣出一票網友大嘆「好怕疫情期間的電費」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，因為疫情關在家已經47天了，他曬出今天收到的電費帳單，沒想到上期才需繳887元，這次卻一口氣暴增到4423元。從圖片可見，原PO這次使用的電量比去年同期多了92%，更比上期遠遠多出318%，因疫情困在家的原PO也無奈詢問網友們，「各位的電費暴漲嗎？」

文章曝光後，引來網友們留言分享，「一個月3000多」、「我繳了5900...」、「還沒收到，但是很擔心」、「我三級警戒到現在冷氣沒關過，我都覺得冷氣快壞掉了」，但也有人堅持省電，「吹電風扇人生...」、「冷氣沒開過，我家35度我要熱死了」。

三級警戒再延長，民眾堅守在家卻難敵高溫，導致夏季電費開銷暴增。夏季電價從6月實施至9月，行政院先拍板暫緩6月份夏季電價計算，估超過1000萬用電戶能受惠。

一名網友因疫情在家整整47天，導致電費暴增。圖擷自爆廢公社公開版
一名網友因疫情在家整整47天，導致電費暴增。圖擷自爆廢公社公開版

爆廢公社 三級警戒 電價 省電

延伸閱讀

免繳電費！台南正妹分享「老家這根熱水器」萬人朝聖：我家也有

房東扯一理由要追溯9年來冷氣電費 網痛批：太唬爛

每天吹冷氣好貴？ 台電曝最佳「省電組合」：比加電風扇有效

準時繳租突被斷電！女問「今晚睡哪？」房東冷回6字傻爆眼

相關新聞

他待在家47天電費飆破4千 網苦撐不敢開冷氣：疫情期間好怕收到帳單

台灣進入三級警戒已逾1個多月，民眾不只在家上班，平時也不敢隨意出門，導致家庭用電量暴增。最近就有一名網友堅守在家整整47天，他曬出電費帳單，顯示用電量比上期超出318%，文章曝光後也釣出一票網友大嘆「好怕疫情期間的電費」。

想保持社交距離卻有人「自動黏上來」？ 麻醫霸氣給解方 網友讚爆

台灣疫情持續發展，除了出門全程戴口罩外，也要與人保持社交距離，但有些人排隊仍不習慣維持一定的距離，仍喜歡貼緊緊、肉貼肉...

宅家整理客廳！電視旁禁止放3物品 不然影響電器壽命

電視櫃上，總覺得空空蕩蕩會浪費置放空間，就會習慣在電視旁擺放些東西，來點綴家中氣氛，但居家達人提醒，有3樣東西最好別放在...

福和客運將停駛 司機：出1台車光油錢日虧700元

專營基隆到新店1551路線的福和客運將於8月1日起停駛營運，一名陳姓司機表示，和疫情前相比，不僅載客量減少6成以上，現在...

8字國罵登國家表演殿堂 簡文彬：不以道德審查自由聲音

音樂劇團「躍演」在社群粉絲專頁發表讀劇音樂劇「勸世三姊妹」的開場曲，內容狂飆國罵髒話惹議；此劇四月曾在國家藝術音樂殿堂衛...

米其林餐盤推薦 Ephernité 推出Club Voilà料理箱

米其林餐盤推薦餐廳Ephernité，即日起推出新品牌Club Voilà，供應主廚黃詩文所悉心打造的居家料理食材箱，作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。