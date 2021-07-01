他待在家47天電費飆破4千 網苦撐不敢開冷氣：疫情期間好怕收到帳單

台灣進入三級警戒已逾1個多月，民眾不只在家上班，平時也不敢隨意出門，導致家庭用電量暴增。最近就有一名網友堅守在家整整47天，他曬出電費帳單，顯示用電量比上期超出318%，文章曝光後也釣出一票網友大嘆「好怕疫情期間的電費」。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，因為疫情關在家已經47天了，他曬出今天收到的電費帳單，沒想到上期才需繳887元，這次卻一口氣暴增到4423元。從圖片可見，原PO這次使用的電量比去年同期多了92%，更比上期遠遠多出318%，因疫情困在家的原PO也無奈詢問網友們，「各位的電費暴漲嗎？」

文章曝光後，引來網友們留言分享，「一個月3000多」、「我繳了5900...」、「還沒收到，但是很擔心」、「我三級警戒到現在冷氣沒關過，我都覺得冷氣快壞掉了」，但也有人堅持省電，「吹電風扇人生...」、「冷氣沒開過，我家35度我要熱死了」。